El Rally Dakar, desde dentro: así prepara un piloto las horas previas entre pruebas y nervios

Los amantes del universo del motor, y especialmente de los rallys, cuentan ya las horas para que arranque el Dakar, la prueba más esperada año tras año. En este 2024, la carrera comenzará un poco más tarde de lo habitual, ya que no arrancará hasta el día 5 de enero, cuando tendrá lugar la etapa prólogo.

Sin embargo, la magia de verdad llegará unas horas más tarde, el día 6, cuando se disputará la primera etapa entre Alula y Al Henakiyah, con una especial de 414 kilómetros que se alargarán hasta los 541 con los tramos de enlace. Pero antes de eso, todos los pilotos tendrán mucho trabajo por delante.

Estos días y horas previas son de intensa actividad para todos, pero especialmente para aquellos que tienen equipos más reducidos y que no están respaldados por grandes infraestructuras. Este es el caso, por ejemplo, de Javi Vega, leyenda de la categoría Original by Motul y que este año participará en calidad de embajador.

Javi Vega, que defiende los colores del Pont Grup - Yamaha, terminó segundo en la categoría Original by Motul de motos en 2023 y 30º de la general, lo que este curso le impide pilotar de nuevo en esta clasificación tan particular de pilotos que no llevan asistencia. Para muchos, ellos son los verdaderos defensores del espíritu dakariano que nació en África y que ahora recorre Arabia Saudí tras pasar por América del Sur.

Dado su crecimiento y su nivel, ahora se le considera piloto con una calidad superior a los amateur. El madrileño explica cómo están siendo estos días en Arabia Saudí. Jornadas que, aunque no tengan todavía los cronómetros en marcha, son claves y marcan de manera trascendental el futuro de cada piloto en carrera. Días de muchos nervios, de verificaciones, de exámenes de la organización y de las primeras pruebas sobre el terreno.

¿Cómo vive Javi Vega los días previos al inicio del Rally Dakar?

Este será un Rally Dakar muy diferente para Javi Vega. Por decisión de la organización, su preparación para intentar asaltar la victoria en la categoría de Original by Motul tendrá que esperar hasta el año 2025 como mínimo. Este curso, después de haber sido segundo en 2023, tendrá que conformarse con el papel de embajador.

Sin embargo, tal y como comentaba a EL ESPAÑOL antes de partir hacia Arabia, esta será una nueva aventura para él. Javi, si algo sabe hacer, es experimentar sobre la arena del desierto saudí. Su primera misión fue acompañar a su pareja Sara en el reto de ser la primera mujer capaz de terminar la prueba en la categoría de Original.

No obstante, una lesión de rodilla provocó que en 2023 Sara no pudiera tomar la salida. Por ello, Javi se planteó en solitario el reto de atacar el podio, objetivo que terminó cumpliendo hasta incluso acariciar la victoria, la cual no pudo llegar tras una polémica decisión de la organización que no sancionó al campeón Charan Moore como merecía tras recibir asistencia externa para cambiar el motor de su Husqvarna.

Ahora, Vega afronta este 2024 como una nueva aventura, la cual está comenzando de manera muy intensa. Tal y como contaba hace unas horas el propio Javi, estos días le están sirviendo para hacer una preparación general de todo su equipo: "Llevamos dos días poniendo la moto a punto, el GPS, las antenas, las balizas, las pegatinas...".

Javi Vega realizando pruebas antes del Dakar 2024 Imagen cedida

Además de esa puesta a punto general, Javi Vega también ha tenido la oportunidad ya de probar el terreno y tener las primeras tomas de contacto con el desierto saudí. Este curso, el recorrido será completamente nuevo en un 60%: "Por fin he salido a probarla y a empezar hacerme al roadbook electrónico".

El español de Yamaha se muestra positivo a pocas de horas de arrancar su sexto Rally Dakar y con la ambición que comparte con todos sus compañeros de caravana: llegar hasta la meta de Yanbu el próximo 19 de enero. Por ahora, lo que más le preocupa al español es la navegación, el mayor escollo desde que el Dakar desembarcó en Arabia. Mientras tanto, continúa peleándose con su nuevo roadbook electrónico: "Creo que con este tema será un amor/odio porque tiene sus cosas buenas y sus cosas malas".



Después de lo vivido el año pasado, donde algunas etapas quedaron muy marcadas por las lluvias torrenciales que destrozaron el terreno y que provocaron auténticas riadas, todos miran al cielo observando la climatología. Aunque tal y como cuenta Javi desde Arabia, por ahora el tiempo respeta: "Calor por las mañanas, chaqueta por las noches". Y como último apunte, el madrileño desvela cuál ha sido el gran avance que ha notado respecto al 2023: "Hasta ahora, comida mejorada al 100%". Así se viven desde el campamento las horas previas a todo un Rally Dakar.



