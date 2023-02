Las marcas de coches ya pueden iluminar sus logotipos: Volkswagen ya lo prueba en el Touareg

Ya sabemos que la tendencia en los nuevos coches es que estén cargados de tecnología, con el último software o pantallas tan grandes como las de un ordenador. Y en sintonía con esto, también se incluyen potentes luces que van más allá de una mera función práctica para el conductor o para los vehículos del entorno.

Nos referimos a los sistemas de iluminación que sirven como un gran signo de identidad, ya que se incluyen en el coche como un elemento de diseño y distinción. En muchos casos enfatizan ciertas partes de la carrocería o directamente se inserta en una zona específica como puede ser la parrilla.

En este sentido, un claro ejemplo que hemos podido apreciar recientemente se encuentra en el Skoda Enyaq Coupé iV, el cual integra una parrilla totalmente alumbrada con 131 luces LED. Es un concepto cada vez más utilizado por las firmas automovilísticas por su gran presencia y atractivo visual.

El Skoda Enyaq Coupé iV integra una parrilla con 131 luces LED.

Ahora bien, si hasta ahora habíamos visto este tipo de recursos para hacer más vistoso un coche… ¿qué pasa con los logotipos de los mismos? No es que a nadie se le haya ocurrido no poner el emblema con luz (como en los concept cars), sino que el reglamento de homologación de coches nuevos en la Unión Europea no lo permitía.

De hecho, la marca británica de vehículos de lujo, Rolls-Royce, hace un par de años ofrecía como opción su característica estatuilla con iluminación. Sin embargo, la firma abandonó esta posibilidad porque no cumplía con la normativa de por aquel entonces vigente.

Desde enero de 2023 ya están homologados

No obstante, con las primeras imágenes del nuevo Volkswagen Touareg camuflado se puede apreciar que integra en la parte trasera el logotipo iluminado en rojo. Además, en el propio comunicado de prensa señalan que "desde enero de 2023, el logo de Volkswagen iluminado en rojo también está homologado en Europa, hasta ahora esto estaba homologado sólo en mercados como China o EE. UU.".

El nuevo Volkswagen Touareg llegará en verano de 2023.

Por tanto, parece que ya podremos ver por las carreteras de Europa a vehículos circulando con los emblemas iluminados. Un hecho que ya estaba, como bien ha indicado Volkswagen, implementado en China o EE. UU.

Asimismo, como parte de la legislación aprobada, los logotipos deberán ser de color blanco en la parte delantera y de color rojo en la parte trasera. Probablemente sea para seguir el código de seguridad lumínica actual, ya que el rojo indica una señal de advertencia o peligro.

