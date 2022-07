Dovizioso se retirará de MotoGP a final de la temporada: "No ser competitivo es nuevo"

Andrea Dovizioso se encuentra ante su última baile en MotoGP. Al menos eso es lo que ha asegurado el piloto italiano, en unas declaraciones para la web del campeonato. Esta declaración de intenciones llega medio año más tarde de que asegurase que el objetivo en la nueva temporada era "hacerlo mejor que Valentino Rossi".

"No correré", así de contundente se ha mostrado Dovizioso. El piloto ha destacado que "no ser competitivo" es una nueva sensación para él. Y que, precisamente, se marcó este límite en su día como el punto para hacerse a un lado llegado el momento. Es por eso por lo que dirá adiós en este 2022 a la categoría reina del motociclismo.

"No correré, no hay razón, siempre he dicho que si no fuera competitivo no me quedaría, porque no te diviertes cuando luchas, especialmente después de 20 años de carreras. No he tratado de encontrar un lugar para el próximo año. No quiero terminar la temporada así, pero nadie tiene todo bajo control", ha explicado 'Dovi'.

[Dovizioso empezó su desescalada como probador para Moto E]

"No ser competitivo es una sensación nueva en mi carrera. Es la primera vez que me pasa esto y es difícil de manejar. MotoGP ha cambiado, han cambiado los rivales, la forma de pilotar es diferente, hay muchas pequeñas razones", ha continuado el italiano, quien llegó a ser campeón del mundo de 125 cc.

Sensaciones encontradas

El no encontrarse cómodo a los lomos de la Yamaha es clave. Según Andrea Dovizioso, la moto está hecha para Fabio Quartararo, actual líder del Mundial de MotoGP. No es que no le guste, pero no al cien por cien. Determinados detalles son para favorecer al piloto francés.

Andrea Dovizioso, en el Gran Premio de Qatar de MotoGP 2022 AFP7 / Europa Press

"Te da buenas sensaciones, puedes frenar y tomar curvas muy bien, pero las otras áreas no son tan buenas, así que si no pilotas como Fabio es muy difícil ser competitivo", ha sentenciado un Dovizioso que acumula cinco subcampeonatos del mundo. Dos de ellos en 250 cc y tres en MotoGP. Siempre por detrás de un español. En el primer caso de Jorge Lorenzo y en el segundo de Marc Márquez.

Durante la presente temporada 2022, Dovizioso ni siquiera ha llegado a colarse entre los diez primeros en ninguna de las carreras que se han disputado hasta la fecha. Esto solo plasma su mal momento después de haber conseguido hasta 15 victorias y 62 podios en la categoría de MotoGP a lo largo de su trayectoria profesional. El desenlace, su despedida en unos meses.

