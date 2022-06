Red Bull teme el adiós de Max Verstappen: el riesgo de ser un joven talento nacido en la Fórmula 1

Red Bull ha recibido una mala noticia sobre el futuro de Max Verstappen. La escudería de la bebida energética creía tener cimentado su porvenir para los próximos lustros al contar con el piloto con mayor talento de la parrilla en comparación a su edad. Después de muchos años tocando a la puerta, el neerlandés sumó su primera corona de la Fórmula 1 la pasada temporada con solo 24 primaveras.

Con ese panorama, era difícil que los de Christian Horner no se imaginaran haciendo historia con el corredor neerlandés e incluso superando la marca de Lewis Hamilton y Michael Schumacher de siete entorchados. Eso, el futuro prometedor de un piloto tan brillante unido a la última renovación de Verstappen con los austriacos, que quedó fijada hasta el año 2028, eran el mejor horizonte que se podían marcar.

Sin embargo, el actual líder del Mundial ha lanzado un jarro de agua fría sobre su propia casa sembrando la duda sobre lo que puede hacer de cara a la finalización su contrato: "No he decidido todavía lo que haré tras terminar mi contrato en 2028, quizás pare. He estado en Fórmula 1 desde los 17 años, es mucho tiempo y ya llevo muchas temporadas aquí, puede que quiera hacer algo diferente. Me gustaría probar otro tipo de carreras, de larga distancia".

Max Verstappen junto a su padre, Jos Red Bull

Ese es el precio que tienen que pagar algunos pilotos como Max, quien saltó a la primera escena demasiado rápido y que podría terminar cansado de la exigencia física y mental que requiere siempre estar al máximo y peleando por la victoria en todos los grandes premios. Desde que Verstappen hizo su debut en el 'Gran Circo', siempre ha estado obligado a estar entre los mejores por su gran talento. Una vez asumió el liderato de la escudería Red Bull, su único propósito fue convertirse en campeón del mundo.

Ahora que lo ha conseguido no quiere parar de sumar conquistas, pero quizás es el momento de hacerlo sea cuando su contrato empiece a expirar como ha comentado en una entrevista para Sky Alemania. Verstappen y Red Bull ampliaron su vinculación al comienzo de la presente temporada creando la unión más duradera de la parrilla actual.

El adiós de Verstappen

De momento, les quedan seis campañas juntos, ya que 'Mad Max' finalizaría su actual contrato con 31 años. Una edad que parece muy temprana para dejar la Fórmula 1. Sin embargo, en ese momento serían ya 14 las temporadas que acumularía en el 'Gran Circo'. Viendo a pilotos como Fernando Alonso, dispuesto a superar los 40 sentado al volante de un monoplaza, suena muy extraño que Verstappen lo quiera dejar apenas superados los 30.

Max Verstappen en el Gran Premio de España de Fórmula 1. REUTERS

Sin embargo, Max deja la puerta abierta y descubre su interés por otro tipo de carreras entre las que destaca las 24 Horas de Le Mans: "Puede que esté cansado después de viajar durante tanto tiempo, podría querer una vida más simple y correr solamente las carreras que me gusten. En mi caso, mi problema es que siempre que participo en algo, realmente quiero ganar".

Es por ello por lo que el neerlandés descarta pasarse a ser asesor, al menos durante los primeros años tras tomar la decisión de decir adiós a la Fórmula 1: "No me veo como analista o con un rol diferente dentro de un equipo en el futuro, no tengo la motivación para eso. Cuando ya no vuelva a pilotar, haré otro tipo de cosas divertidas".

[Más información: Hamilton en estado puro: palo a Max Verstappen, candidatura al Mundial de F1 y su amor por Ferrari]

Sigue los temas que te interesan