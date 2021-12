Charles Leclerc se rinde a Carlos Sainz: "Me ha presionado mucho y he mejorado gracias a él"

La Fórmula 1 ya se prepara para una nueva edición del Mundial después de que Max Verstappen se impusiese en el Gran Premio de Abu Dabi, y dejase a Lewis Hamilton saboreando las mieles del éxito, para ganar su primer título de campeón del mundo. En esta carrera, Carlos Sainz Jr. acabó subiéndose en el podio, en el tercer lugar.

Año histórico para el piloto español. Primer año en la mítica escudería Ferrari para él y un quinto puesto en el Mundial. Sainz acabó por delante de su compañero Leclerc y el monegasco ha hablado ahora sobre esta temporada. Haciendo balance y rindiéndose a Carlos.

"Creo que hemos aprendido muchos el uno del otro. Como siempre, cuando tienes un nuevo compañero de equipo, debes ver su forma de trabajar, talento, pilotaje, cómo afronta un fin de semana", ha comenzado explicando Charles Leclerc. El de Ferrari ha asegurado que ha sido un gran año.

Charles Leclerc, en Mónaco EFE

"Ha sido un año fantástico. Me ha presionado mucho para que intente ser más rápido en cada carrera, y ha sido muy interesante. Creo que uno de sus puntos fuertes es la gestión de la carrera y de los neumáticos", ha continuado valorando el '16' del Gran Circo. "Esa fue mi debilidad en 2019, mejoré mucho en 2020, y lo he vuelto a hacer en este año. Gracias a Carlos, también he mejorado", ha agregado.

Esperanza en 2022

Con el cambio de reglamento, en Ferrari esperan que pueda ser un gran año. La aspiración es volver a estar entre los monoplazas que luchan en cada Gran Premio por la victoria y por qué no, por el título del Mundial. Eso daría un extra de emoción al campeonato, después del 'tú a tú' que han estado manteniendo Red Bull y Mercedes.

En la escudería italiana confían mucho en un Carlos Sainz Jr. al que definen como "la sorpresa de la temporada". "Acabar el año con podio, después de este último tercio del año, es poner el broche de oro a un año muy bueno para mí", decía el propio piloto español en Abu Dabi.

Carlos Sainz con su trofeo tras hacer podio en Abu Dhabi Reuters

"Era un objetivo difícil el estar a la altura en un primer año casi sin test de pretemporada, sin acabar de hacer las carreras que me gustaría hacer. Me he empezado a parecer al Carlos de McLaren, que hizo dos años muy buenos. Puedo llegar a ese nivel y en 2022, venga lo que venga, estaré preparado", agregaba.

Carlos Sainz avisa que lo mejor está por venir: "En cuanto estoy en una pelea lucho y juego. Creo que mi final de año demuestra que estoy listo para lo que venga. Cuando estoy cómodo, voy rápido, puedo hacer salidas como las de hoy y estoy contento".

