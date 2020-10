McLaren lidera el boicot de la Fórmula 1 contra Fernando Alonso

El regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1 ha dejado paralizado a todo el mundo del motor. El asturiano es un personaje de lo más influyente y por ello su regreso no es el de un piloto más. Se trata de un campeón, de un icono, de un corredor cuyo poder mediático solo se puede comparar al de Lewis Hamilton en la actualidad.

Sin embargo, quedan aun muchos meses para que el asturiano vuelva a estar presente en una parrilla de la Fórmula 1 y vuelva a competir. Salvo desgracia, no volverá hasta el año 2021, es decir, hasta el inicio del próximo curso. Mientras tanto, el asturiano sigue intentando aprender de este nuevo deporte en el que se ha convertido el 'Gran Circo', del que se marchó hace unos años y que no es tal y como él lo conocía.

Por eso lleva semanas trabajando en la fábrica de Enstone, la casa del equipo Renault, para conocer cómo será su nuevo monoplaza y cómo trabajan los que serán sus mecánicos y sus ingenieros en su nueva lucha por el título, o, al menos, por los puestos de privilegio, ya que desde la casa francesa afirman que el objetivo para el próximo año podría ser el Top5.

Fernando Alonso reconoce el circuito de Imola junto al ingeniero jefe de Renault, Ciaron Pilbeam Renault F1

Hasta entonces, Fernando y la marca del rombo buscan que el asturiano vuelva a subirse a un monoplaza de Fórmula 1, algo que por reglamentación tiene bastante difícil. Ya pudo disfrutar del RS20 en un filming day celebrado en Motmeló, aunque, naturalmente, le supo a poco. Sin embargo, ya ha confirmado su presencia en unos test en Bahrein donde podrá pilotar un Fórmula 1 de la marca francesa del año 2018. Pero Fernando quiere más.

Por ello, Renault negocia con la FIA para poder estar en la prueba de jóvenes pilotos que se celebrará a final de temporada en Abu Dhabi, algo que ha levantado muchas ampollas en la parrilla, ya que hay varios equipos que no están de acuerdo con la presencia de Alonso en estos tests que por reglamentación no le pertenecen. La realidad es que la norma dice que esta prueba está reservada para aquellos corredores que no han disputado más de dos Grandes Premios de Fórmula 1, de ahí que estén destinados a jóvenes talentos.

Aunque todavía no hay nada confirmado, lo que ya se ha podido saber es que varios equipos han mostrado su rechazo a la modificación de la norma o a que la FIA permita a Fernando estar allí presente. Algunas de esas escuderías son Racing Point y Ferrari, que se posicionan como rivales del asturiano por este Top5 el próximo curso.

McLaren contra Alonso

Sin embargo, quien ha sorprendido liderando este boicot contra el regreso de Alonso es su antigua escudería, McLaren, con quien todavía guarda una gran relación y de la que es embajador este año en el que ha participado con ellos en las 500 Millas de Indianápolis.

"No puedo hablar sobre lo que se ha discutido en la Comisión de F1 porque todo allí es confidencial. Solo puedo hablar de cómo vemos la prueba de jóvenes pilotos en Abu Dhabi. Está claro que todos votamos por un cambio de reglamento a principios de año cuando comenzó esta pandemia, que terminó en que estas pruebas están claramente destinadas en el reglamento deportivo con el único propósito de probar a jóvenes".

Fernando Alonso rueda con el Renault F1 de 2020 en el Circuit de Cataluña Renault F1

Estas eran las palabras de Andrea Seidl, jefe del equipo de Fórmula 1, que además añadía: "Creo que en las reglas dice que no pueden participar los pilotos que hayan hecho un máximo de dos Grandes Premios. Y luego le da la oportunidad a la FIA también, a su propia o exclusiva discreción, a hacer excepciones allí. Fernando es un gran piloto de F1, con un gran historial de éxitos. Y realmente no puedo ver cómo encaja en el único propósito de probar un piloto joven".

Fernando sigue guardando una gran relación con el equipo McLaren, en especial con su CEO Zack Brawn, pero le consideran el máximo rival para el próximo curso y por ello no quieren darle ni una sola facilidad. Para rebajar la tensión, Seidl ha querido lanzar un comentario con algo de humor: "Por otro lado, si lo definieran como un piloto joven, para ser honesto, creo que sería un gran mensaje para todos nosotros, porque entonces también me yo consideraría un joven miembro del equipo de F1, lo que me hace sentirme bien. Pero no justifica que esta prueba siga adelante".

