Carlos Sainz analiza el cambio de los viernes: "Esta limitación nos pondrá a prueba"

El Gran Premio de Emilia Romagna se celebra este fin de semana en Imola. Al contrario que otros GP, no habrá ni Libres 1 ni Libres 2 en la jornada del viernes. Sobre este cambio ha hablado Carlos Sainz Jr., en declaraciones que ha difundido la escudería McLaren.

"Venimos de sumar buenos puntos que son cruciales para ambos campeonatos -el de pilotos y el de constructores-. El coche estuvo mejor el fin de semana pasado. Hicimos un buen trabajo como equipo para comprender las diferentes mejoras y decidir qué dirección tomar", ha comentado el '55'.

Carlos Sainz acabó quinto en el Gran Premio de Eifel y en Portugal fue sexto, todo ello después de señalar que podría ir mejor la temporada: "Es molesto. Sabéis lo competitivo que soy y que considero que estoy haciendo un año bueno en F1, si no fuera por el error de Rusia. Creo que estoy haciendo mi mejor año en Fórmula 1 hasta hoy y que rindo a un nivel muy alto".

Carlos Sainz, con McLaren Twitter

Después de esas declaraciones a Motorsport Week, el piloto madrileño continúa sumando puntos a su casillero y a estas alturas del Mundial de Fórmula 1 es décimo con 59 puntos. Ahora necesita conseguir buenos resultados para seguir con su escalada. Por delante de él están Lando Norris con 65, Alex Albon con 64 y Pierre Gasly con 63.

Italia le gusta, aunque esté ese hándicap de no correr los viernes: "Es fantástico viajar allí por tercera vez en esta temporada. No correr el viernes será una prueba interesante, ya que habrá tiempo limitado para familiarizarse con la pista y menos datos para analizar antes de la clasificación. Personalmente, los viernes tienen sentido siempre que el número de carreras sea razonable".

Lando Norris

Su compañero de equipo también ha hablado sobre la próxima carrera: "Estoy emocionado de ir a ese circuito. La última vez que la F1 fue allí, solo tenía seis años. De hecho, he corrido allí antes en la Fórmula 4 italiana en 2015 y me pareció una pista increíble, así que estoy deseando ver cómo es en un coche de F1. Dado que solo se trata de un fin de semana de carreras de dos días, definitivamente hará las cosas interesantes al perderse dos sesiones de entrenamientos libres. Espero que mi experiencia previa allí me ayude el sábado y el domingo".

Carlos Sainz y Lando Norris MCLAREN

"Mirando hacia atrás en las últimas carreras, hay muchos aspectos positivos que tener en cuenta a pesar de los resultados. Estamos cerca del tercer puesto en el Campeonato de Constructores y sé que todo el equipo está presionando mucho para darnos todas las oportunidades de superar a nuestros rivales. El coche está mostrando un gran potencial que, con suerte, puede ayudarnos a conseguir buenos puntos este fin de semana", ha sentenciado el piloto británico.

Andreas Seidl

El jefe de McLaren también ha comentado lo que supone competir solo dos días: "Este fin de semana trae consigo un emocionante desafío en un formato de dos días. Damos la bienvenida a este tipo de formatos en la F1. Estamos preparados y ansiosos por aprovechar al máximo nuestro tiempo limitado de ejecución para brindarnos la mejor oportunidad posible de sumar puntos vitales".

"Nuestro desempeño en Portimao fue muy alentador con varios aspectos positivos. De cara al futuro, debemos aprovechar el fin de semana pasado y continuar extrayendo el máximo de los coches para mantenernos en la lucha con nuestros competidores", ha finalizado Andreas Seidl.

