El nuevo chasis de Marc Márquez provoca su primera caída del año

Marc Márquez está teniendo de todo en la preparación del primer gran premio de la temporada. Las motos vuelven en la carrera de casa, en España, y el piloto de Cervera está siendo absolutamente protagonista de todo en las primeras curvas del un mundial donde se posiciona como nuevo favorito. De momento, le ha dado tiempo hasta a caerse.

El corredor de Honda probó el nuevo chasis diseñado para la moto de este año pero no le convenció del todo. El hexacampeón de MotoGP asegura que se siente mucho más cómodo sobre la montura del año pasado y que probablemente haya tenido algo que ver en la caída que se tuvo, aunque en líneas generales está contento.

Esta caída, la primera del año, ha supuesto la única nota negativa para el piloto español, ya que también ha sido capaz de firmar el mejor tiempo hasta el momento, por lo que las sensaciones en este arranque de campeonato no son para nada malas, aunque la ambición incansable de Marc le harán seguir buscando más objetivos.

Así explicaba el propio Marc su caída: "Estábamos probando una cosa importante. Es un chasis, se ve desde fuera. Cambia un poco las sensaciones de la moto, quizá también esto provoca la caída. Se me ha cerrado de delante. Fue extraña, perdí agarre con la bota, por eso la moto saltó". Por ello, Marc decidió seguir con el actual chasis que fue con el que marcó su mejor vuelta.

Marc le recomienda a su hermano que tiene que aprender todo lo que pueda: "Yo hago mi entrenamiento. Yo aún no he visto a Álex. O hemos coincidido o no. Hemos sacado neumáticos y quizá su equipo estaba esperando la oportunidad para seguirme y es lo que tiene que hacer ahora. No sólo a mí, sino a los otros: intentar aprender lo máximo y como se aprende más es a rueda".

"Cuando yo empezaba en MotoGP, intentaba aprender lo máximo de Pedrosa, intentaba seguirlo, fuese en entrenamientos o en carrera, porque lleva tu misma moto y era el más rápido cuando yo llegué a Honda. Es lo que tiene que hacer ahora. Le ha servido para hacer una buena vuelta. Después del confinamiento, aún le costará adaptarse durante carreras. Aún le queda bastante para llegar al nivel de delante".

El de Cervera también habló sobre los problemas que hay con la aerodinámica: "Estamos probando cosas, que ya probamos en su día en pretemporada, pero se tienen que volver a probar, a entender. Una de las cosas en pretemporada que quizá nos confundió fue la aerodinámica nueva. Por eso homologamos la de 2019, que es algo que ya conocíamos mejor".

"Lógicamente, no están trabajando con la aerodinámica de pretemporada, sino con algo diferente, porque la de pretemporada ya vimos que no iba bien. Por la mañana, me centré en buscar mi propio ritmo, en sacar el cien por cien. Por la tarde, ya hemos empezado a marear un poco más. Mañana tocará centrarse en el gran premio y buscar el cien por cien".

Además, el campeón del mundo se mostró muy contento con la moto de este año a pesar de su difícil manejo: "Las sensaciones son buenas, muy similares a las de 2019, pero sigue estando el principal carácter de la moto, una moto crítica, fácil de caer, empuja bastante la rueda trasera a la delantera, ha habido unos cambios de carcasa de Michelin, tienes que saber adaptarte un poco a ello".

"A nivel de puesta a punto, cambia un poquito. A nivel general, estoy contento. Incluso probando cosas esta tarde, estaba igual de ritmo que Quartararo y Viñales, que quizá son los que marcan un poquito de diferencia, aunque Bagnaia, Miller y otros están yendo muy rápidos".

La falta de público

Por último, Marc se refirió a la falta de público en las gradas: "Se respira un ambiente que no es circuito, es un ambiente triste. No es un gran premio de Jerez. Pasar Nieto-Peluqui y verlos vacíos no es lo mismo. Cuando vengo a Jerez, soy de los primeros que sale de box porque me gusta salir la primera vuelta y ver todas las banderas, esa zona llena, es cuando más sientes a la gente".

"Da pena por las gradas vacías. Pero me gustaría concienciar a la gente. He visto imágenes de la ciudad de Jerez que no deberían producirse, ya que tenemos que ser todos responsables. Tenemos todos muchas ganas de correr, de ver motos, pero tenemos que ser todos conscientes porque si no esto lo cierran rápido. Pediría a la gente concienciarse de que esto es grave. Somos los primeros que querríamos correr con público, pero no se puede. Toca ser responsable".

