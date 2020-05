Hamilton y la decisión que pudo cambiar la historia de la Fórmula 1

Lewis Hamilton ganó el pasado año su sexto mundial de Fórmula 1, colocándose a tan solo uno de los siete que consiguió Michael Schumacher. Pero esto podría no haber ocurrido si el británico hubiera decidido tomarse un año sabático, tal y como llegó a plantearse para descansar cuerpo y mente.

Así lo ha reconocido en unas declaraciones para Mercedes: "Ha habido momentos en los últimos cinco años más o menos en los que pensé que sería bueno para mi cuerpo y mi mente descansar un año". Sin embargo, después de meditarlo mucho, optó por continuar compitiendo.

"No puedes alejarte, no creo que para un atleta que está en su mejor momento sea bueno alejarse un año y luego volver. La tecnología se mueve tan rápido, a tal ritmo, que necesitas estar al tanto del coche y de su desarrollo, así que un año sabático simplemente no está en los planes", ha añadido Hamilton.

Lewis Hamilton durante el GP de Alemania REUTERS

Estas palabras llegan después de que por 'obligación' haya tenido que tomarse unos meses de descanso. La crisis del coronavirus ha provocado que competiciones en todo el mundo hayan tenido que suspenderse, aplazarse o cancelarse y la Fórmula 1 no ha sido una excepción.

Un año diferente

"Nos han dado casi un año sabático y lo estoy disfrutando, me siento más fresco y sano que nunca, y la lucha que tenemos todos es mantener la mente despejada. Tener este tiempo te da más margen para concentrarte en tus zonas débiles, estoy tratando de refinar mi cuerpo", ha asegurado el piloto.

"Es difícil acostumbrarte a estar en un solo lugar, pero me siento muy centrado y entusiasmado con el día siguiente. Hay que mirar los aspectos positivos, los cielos están más claros, creo que la gente quizá esté apreciando más esta época, sus familias, sus relaciones... Espero que todos podamos crecer a partir de esta experiencia, y espero que pase pronto", ha reflexionado para finalizar Lewis Hamilton.

