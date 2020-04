Hamilton descarta fichar por Ferrari: "No tengo intención de moverme"

El Gran Circo permanece parado como consecuencia de la crisis del coronavirus. A la espera de lo que pueda pasar con el Mundial de Fórmula 1 de este año 2020, los rumores sobre los futuros cambios de asientos se suceden. Uno de los últimos tenía al vigente campeón como protagonista.

El pasado viernes, The Sun publicó que Lewis Hamilton no acabará fichando por Ferrari, ya que la renovación de Sebastian Vettel con la escudería italiana está cada vez más cerca. "Los sueños de Hamilton de un suculento contrato con Ferrari se desvanecen al anunciar Vettel que piensa quedarse", señalaba el tabloide británico.

Ante esta noticia, Hamilton no se ha quedado callado. "Primero: no hay sueño alguno de cambiar de equipo. Estoy con mi dream team. Segundo: no hay nada que se haya cruzado en mi camino, ya que no tengo la intención de moverme. Estoy con la gente que se ha preocupado por mí desde el primer día. ¡Somos el mejor equipo!", ha escrito el inglés.

Renovación de Vettel

El propio Sebastian Vettel habló sobre una posible renovación con Ferrari la semana pasada durante un encuentro virtual -los cuales se han vuelto de lo más famosos entre los deportistas de élite durante el confinamiento-. Y es que la enésima decepción del alemán a los mandos del monoplaza rojo provocaron los rumores de salida.

Vettel y Hamilton

"Cualquiera que sea el acuerdo, será uno con el que estemos cómodos tanto el equipo, como yo. No sé cuál será la duración. Normalmente, los pasados años siempre he tenido contratos de tres años. Sé que soy uno de los pilotos más experimentados en la F1, pero no soy el más viejo; y no creo que exista un límite de edad al respecto de esta consideración", comentó Vettel.

