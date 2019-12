Cuenta atrás de Fernando Alonso para volver a la F1: opciones e impedimentos del regreso más esperado

"Llevo un año escuchando 'tienes que volver a la Fórmula 1'", aseguraba Fernando Alonso hace unas semanas durante una entrevista en El Hormiguero. El regreso del asturiano al Gran Circo es una de las noticias más esperadas pero a medida que pasan las semanas y los meses parece que el anuncio está más cerca y, a la vez, más lejos. Los rumores de unos y otros son constantes pero ninguno aclara nada. Con la parrilla definida para 2020 todo apunta a que será en 2021, con el gran cambio de reglamentación, o no será.

Fernando Alonso dejó la Fórmula 1 porque no podía seguir siendo competitivo y puso la condición de que sólo volvería si eso cambiara. Volver a tener un coche ganador parece más sencillo a partir de 2021 con el cambio de reglamento de la F1 que busca igualar las prestaciones e incrementar el espectáculo de las carreras. El reto para el asturiano será acertar con quién marcará el ritmo entonces.

A más de un año para que comience la temporada 2021 de Fórmula 1, Fernando Alonso está centrado ahora en el Rally Dakar que se disputará por primera vez en Arabia Saudí y después ha reconocido que quiere volver a disputar las 500 Millas de Indianápolis (24 de mayo). Una vez que acabe la prueba de la IndyCar tendrá poco más de un mes para cerrar su vuelta a la F1.

Fernando Alonso da una vuelta en Monza con su novia

Las opciones

A favor de Fernando Alonso, la parrilla puede cambiar mucho entre 2020 y 2021. Pilotos como Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Max Verstappen o Carlos Sainz acaban sus contratos al final 2020 y aún no han renovado. El cambio de asientos puede favorecer al asturiano y su objetivo de encontrar un asiento en una de las grandes escuderías.

Mercedes parece un imposible para Alonso si Hamilton sigue en 2021. Las negociaciones de la posible llegada del británico a Ferrari han sido confirmadas por ambas partes aunque según el seis veces campeón del mundo "sólo hemos hablado. No veo nada malo en pensar en el futuro". Lewis lo ha ganado todo junto a la constructor alemán pero un cambio podría consagrarle aún más si es capaz de cambiar el rumbo de la escudería del cavallino: "Tenemos que esperar, me encanta dónde estoy y no será una decisión rápida", a afirmado.

La opción de Ferrari para Fernando Alonso parece más factible. El asturiano conoce como funciona Maranello y aunque su salida fue algo convulsa, los tifosi le recibirían con los brazos abiertos. El piloto español estuvo con McLaren en el GP de Italia en Monza y las gradas se volvieron locas con él.

La temporada 2019 ha sido un duro golpe en el crecimiento de Ferrari. Vettel no ha estado a la altura de un cuatro veces campeón del mundo y del líder de una escudería como la italiana. El alemán acaba contrato a finales de 2020 y pocos le ven haciendo méritos esta próxima temporada como para ganarse la renovación.

La gran esperanza de los italianos es Charles Leclerc. El monegasco ha acabado el mundial por delante de su compañero pero le ha faltado la regularidad necesaria para acabar campeón. El 2020 decidirá si puede liderar una escudería como Ferrari o los italianos tienen que fichar a una estrella como pueda ser: Hamilton, Verstappen o Alonso.

McLaren es la eterna candidata para el regreso de Fernando Alonso. Los de Woking han dado un giro de 180º a su trayectoria y ya están cerca de unirse al pelotón de cabeza con los Mercedes, Ferrari y Red Bull. La escudería británica ha apostado por la continuidad para 2020 entre sus pilotos pero tanto Sainz como Norris finalizan contrato al final del año.

Carlos Sainz y Fernando Alonso MCLAREN

Carlos ha demostrado ser un auténtico líder dentro del equipo y su podio en Brasil afianzó esa posición. El rival más débil para el regreso del asturiano sería un Lando Norris al que esta temporada le ha faltado experiencia pero le ha sobrado frescura. Además, el buen ambiente entre los dos pilotos actuales refuerza la idea de Zack Brown y Andreas Seidl de continuar con ellos. La llegada de Mercedes como motorista a McLaren en 2021 refuerza la idea de que los de Woking darán otro gran paso adelante y lucharan por grandes cosas ese año.

Si ninguno de los tres anteriores es posible para Alonso, Red Bull sería la cuarta opción, aunque la escudería austríaca tiene demasiados frentes abiertos antes de plantearse el fichaje del piloto español. El equipo de la bebida energética debe seguir trabajando duro con Honda para continuar acortando la distancia que hay entre su propulsor y el de Mercedes o Ferrari.

Además, y por si fuera poco, Max Verstappen presiona a la cúpula de la escudería para que le den, por fin, un coche ganador. El holandés amenaza con irse si no cuenta con opciones de luchar por el título mundial. El problema para Alonso será que si Red Bull se queda con un asiento libre para un primer espada será porque no cuenta con las garantías necesarias para estar en lo alto del cajón, algo que no encaja en los objetivos del asturiano.

Por último, y de forma sorpresiva, Martin Brundle, expiloto de Fórmula 1, lanzó la noticia de que, tras hablar con Alonso en Abu Dabi, el asturiano le había explicado que quería "volver a la Fórmula 1 en 2021" y que se planteaba hacerlo en Renault. La escudería gala no estaba en ninguna quiniela hasta ahora dado sus problemas económicos en las últimas temporadas. El regreso del español a la factoría de Enstone sería una apuesta arriesgada aunque si los galos juegan bien sus cartas podrían volver a conseguir vestir al dos veces campeón del mundo con sus colores, en la que sería su tercera etapa en la escudería.

Hay vida fuera de la F1

Aunque para muchos sería un palo no volver a ver a Fernando Alonso en la Fórmula 1, la verdad es que al asturiano le ha ido muy bien lejos del Gran Circo. Desde que se despidió en Abu Dabi 2018 de la F1 ha ganado las 24 Horas de Daytona, las 24 Horas de Le Mans, el Mundial de Resistencia (WEC), ha quedado tercero en el Ula-Neom Rally de Arabia Saudí y participará en el Dakar 2020.

Lejos de la Fórmula 1, Alonso buscará seguro esta año la ansiada Triple Corona participando en las 500 Millas de Indianápolis 2020. Tras el fracaso de 2019, McLaren le ofrecerá un asiento en uno de los Arrow McLaren SP, la escudería con la que los de Woking participarán en la temporada completa de la IndyCar.

Fernando Alonso conquista las 24 Horas de Le Mans 2019 EFE

La alianza con McLaren para la Indy500 podría traer consigo un acuerdo para que Fernando Alonso liderara el próximo proyecto de los de Woking en el WEC. El campeonato cambiará a partir de la temporada 2020-2021 con la entrada de los hypercars en sustitución de los actuales LMP1 (los prototipos con los que Alonso ganó en dos ocasiones Le Mans). La medida ha supuesto el interés en el campeonato de marcas como McLaren, Ferrari y Aston Martin o el regreso de Peugeot.

