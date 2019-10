Carlos Sainz apuesta por su hijo: "Tiene capacidad para ganar la Formula 1"

El apellido Sainz tiene gen de campeón. Si ya fue Carlos, el que se convirtió en uno de los mejores pilotos de la historia de nuestro país en los años 90, ahora es su hijo Carlos Saiz Jr quien trata de labrarse su propio futuro.

Su padre destaca su juventud y confía en que hará historia en la modalidad en la que compite actualmente, la Fórmula 1: "Es un piloto muy joven, acaba de cumplir 25 años. He tratado de ser siempre muy objetivo con él y creo que tiene capacidad para ganar un Mundial. Ojalá pueda estar en algún coche que tenga capacidad de ganar el título. Decir esto puede parecer un poco atrevido por mi parte, pero es lo que pienso y soñar es gratis" afirmó para Europa Press.

El piloto de 24 años está haciendo muy buen papel con su escudería: "McLaren está funcionando bien y se ha asentado como el cuarto equipo. A nivel personal él también ha dado un paso muy importante, ha madurado, está contento y lo más importante es que en McLaren están encantados con él. Si McLaren está da otro pasito adelante y pelean por el quinto, el cuarto puesto, Carlos saldrá más en la tele, no pasa nada", comentó ante la falta de difusión de las carreras de su hijo.

Carlos Sainz antes de una carrera. Twitter (@Carlossainz55)

Objetivo: Dakar 2020

Saiz de momento no piensa en retiradas, todo lo contrario, tiene sobrada energía: "Cuantos más años tienes, más cuesta prepararte físicamente para estar a tope, pero también te da la vida y la motivación de levantarte cada día con ilusión. Me he ganado el derecho a decidir si quiero correr o no. A lo mejor ven un tío mayor con el pelo blanco y dicen: '¿Qué hace este aquí'? Bueno, pues intentar ganar el Dakar".

Está encantado con que este año se celebre en Arabia Saudí, pero es consciente de la dureza de la carrera: "Ir a un país más desértico va a ayudar a recuperar esa filosofía del Dakar. Me da la sensación de que van más en serio, que va a ser un Dakar de etapas largas, de estar cuatro o cinco horas en el coche, y también va a haber una nueva situación, que el libro de ruta de la etapa del día siguiente se va a entregar media hora antes de la salida. Con los móviles y 'Google Earth' hay mucha picaresca y hay pilotos que llevan años sin perderse. Con esta medida...".

Carlos Sainz en una etapa del Dakar. Twitter (@CSainz_oficial)

Confía en la nueva etapa de Alonso

Si alguien sabe de la carrera del Dakar, ese es Carlos Sáinz. Acumula en sus vitrinas dos campeonatos, cuatro subcampeonatos y cinco terceros puestos. Es por eso que comprende por lo que Fernando Alonso está pasando: "Hay que darle tiempo para que conozca la especialidad y se acople a esta nueva etapa de su carrera".

Tiene claro que Fernando Alonso va a desempeñar un gran papel e la carrera y bajo su experiencia, le sugiere un consejo: "Si corre el Dakar, como probablemente se confirme pasado mañana, su idea es ir a coger experiencia, pero tiene unas capacidades brutales, el aire se lo va a coger muy rápidamente y seguro que lo va a hacer muy bien. Mi único consejo es que respete la carrera porque tiene sus peligros y te llevas muchos sustos. El Rally de Marruecos le ha servido para entender bien a lo que se va a enfrentar", añadió.

