Bottas rechaza la ayuda psicológica para ganar a Hamilton

Los psicólogos y los coaching tienen un papel bastante importante dentro del deporte. Muchos deportistas conviven con ellos a la hora de practicar fútbol, baloncesto, tenis o Fórmula 1. En el caso de este último, Nico Rosberg fue campeón en 2016 gracias, en parte, a los psicólogos.

Valtteri Bottas, compañero en Mercedes de Hamilton, ha descartado uno de ellos para intentar ganar a Hamilton. El británico tiene una ventaja sobre el finlandés de 39 puntos a falta de once carreras para el final de la temporada. Mucho por decidir aún y sin la ayuda de un psicólogo para Bottas, ya que el no necesita ningún especialista debido a que su entorno es quien ejerce de ello.

"No creo que funcionase en mí. Cada atleta y cada persona es diferente. Algunos necesitan ayuda externa. Yo estoy rodeado de buenas personas con las que puedo hablar. Para mí es el hombre del espejo el que te da las respuestas en los momentos difíciles. Normalmente lo soluciono conmigo mismo. Realmente no veo una ganancia en ello en estos momentos", comento Valtteri.

"Es muy diferente. Si te fijas en otros deportes, mucha gente usa psicólogos todo el tiempo y obtienen ayuda de ellos, pero otro no lo necesitan. No soy Nico, soy Valtteri, y sé lo que funciona mejor conmigo", dice el finlandés.

"Por supuesto que desde fuera puedes ver lo mucho que hizo. Son algunas de las cosas con las que me quedo. No tengo planes de charlar sobre ello ahora mismo. Como he dicho con anterioridad, cada persona es distinta y tiene distintas necesidades y necesita diferentes cosas para rendir. Diferentes mentalidades", comenta Rosberg.

"Lewis Hamilton ha hecho que tenga que buscar maneras de ir mejor de lo que jamás llegue a pensar porque es el mejor de todos los tiempos, o está en camino de serlo. Así que, por supuesto, para vencerle necesitas crecer con todo lo que tienes. Es la única forma de ganarle", expresa Valtteri.

[Más información: La dolorosa ruptura de Lewis Hamilton con su padre: "Me rompió el corazón"]