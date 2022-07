Babacar Seck, oro en los Mundiales y vigilante: las consecuencias de excluir el kárate de los JJOO

El paso del kárate por el mundo del olimpismo ha sido efímero, tras debutar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (celebrados en 2021 por la pandemia), el Comité Olímpico Internacional ha decidido sacarlo de la lista para París 2024.

Una decisión que ha dejado en la estacada a muchos deportistas, entre ellos a Babacar Seck, karateca español de 24 años de origen senegalés y que ahora tiene que trabajar como vigilante de seguridad en un supermercado de Zaragoza de 17:30 a 1:30.

Hace apenas unos días, Seck se colgaba la medalla de oro en los Juegos Mundiales de Birmingham (EEUU) y compite en kumite en la categoría de +84 kg y lleva un pleno de podios en la Premier League: oro en Matosinhos (Portugal), plata en Rabat (Marruecos) y bronce en Fujirah (Emiratos árabes Unidos). El próximo gran objetivo en el calendario de Seck será Bakú, del 2 al 4 de septiembre, donde podría podría proclamarse campeón del mundo de kárate.

Babacar Seck contra Yousef Mohammad VICTOR LERENA Agencia EFE

Una carrera en franca progresión, pero que no le permite salir adelante por sí misma, por lo que tiene que pluriemplearse y trabajar como vigilante de seguridad en un supermercado en su ciudad, Zaragoza. Una promesa del kárate español que, sin embargo, no podrá disfrutar de la experiencia olímpica, al menos no en 2024 por la decisión del COI.

Y es que los deportistas de deportes menos mayoritarios como el kárate dependen de las becas ADO y otro tipo de ayudas estatales para poder seguir entrenando y compitiendo al máximo nivel. Unas ayudas que ahora ya no existen al no ser deporte olímpico.

"No entrenando estoy sacando medallas mundiales...Imagínate de lo que soy capaz si me dedico sólo al kárate", aseguraba Babacar hace unos días a Antena 3.

"Venir a trabajar y compaginarlo con el deporte está siendo muy difícil para mí. Llevo tres medallas, si en Bakú consigo medalla seguramente me proclamaré campeón. Tener que volver del trabajo y a la 1:30 de la madrugada y de ahí irte a correr es una locura. Se me cargan bastante las piernas y a la hora de entrenar o pelear se nota mucho", explicaba el medallista español.

Voces en contra de la decisión

Pero el 13 veces campeón de España de kárate y bronce mundial no es el único indignado. Otros como Damián Quintero, referencia en España en la disciplina y plata en Tokio, mostraba su malestar con la decisión del COI de no mantener en el programa olímpico de París 2024 su deporte. Quintero justificaba la decisión por un "tema económico y político", y dijo que ahora hay que pensar en intentar regresar en Los Ángeles 2028, pese a que es "muy difícil".

La salida del kárate se produce junto a la de otras disciplinas para dar paso a otras candidatas a estar en al capital francesa en 2024: la escalada deportiva, el surf, el skate y el breakdance.

El karateca Babacar Seck, junto a su mural homenaje Instagram (@rfekarate)

"Cuando volvimos de los Juegos nos dijeron que hubo un aumento muy significativo de licencias en todos los clubes y eso es muy bueno porque se empieza a apuntar gente, sobre todo niños. España ha acabado ganando el oro en el último Campeonato de Europa júnior y sub-21. Ha estado delante de potencias como Francia o Turquía y eso quiere decir que las nuevas generaciones vienen pegando fuerte", confesó Quintero.

En la primera edición de este deporte en el programa olímpico, en Tokio 2020, fueron realizadas competiciones en ocho pruebas de dos modalidades diferentes: kata (masculino y femenino) y kumite (tres categorías de peso masculinas y tres femeninas).

"Hay que seguir potenciando el kárate. Económicamente damos un paso atrás al no ser olímpico y no tener el apoyo de la beca ADO, pero siempre hemos tenido el apoyo del Consejo Superior de Deportes y el Comité Olímpico Español. Aún así es complicado y estos chicos tendrán que compaginar estudios o trabajo con deporte. Si yo me quedo en este mundo en el futuro espero trabajar desde otro punto de vista para que estos chicos tengan la oportunidad que he tenido yo", concluyó.

La otra gran figura del kárate español, Sandra Sánchez, también mostró su indignación por la decisión del COI: "Estamos decepcionados e indignados". El objetivo de esta entrada y salida de distintos deportes obedece a un intento de acercar al público más joven el olimpismo.

Sandra Sánchez, decepcionada

La que es considerada como mejor karateca de la historia en la categoría de kata femenina después de permanecer durante seis años seguidos como líder de la clasificación mundial no entendía la decisión. "No sabemos por qué...y no tenemos explicación. Los karatekas lo único que reclamamos es que los deportes a incluir cuenten con las premisas necesarias para ser deporte olímpico, las mismas que cumple el kárate", aseguraba Sánchez, oro en Tokio 2020, cuando conoció la decisión del COI.

Para que un deporte sea visto como una prueba olímpica necesita cumplir con varios requisitos al menos 7 años antes de las siguientes olimpiadas. Tiene que ser reconocido en al menos 40 naciones y 3 continentes en la categoría femenina y en 75 naciones y 4 continentes en la masculina. Además, debe apegarse al código de la Agencia Mundial Antidopaje y tener una federación internacional.

BABACAR SECK- RODRIGO ROJAS VICTOR LERENA Agencia EFE

Pero lo más importante es que debe obtener el visto bueno en la sesión anual del Comité Olímpico Internacional, donde se decide si es viable y a partir de qué edición olímpica pueden participar los atletas de esos deportes. Después de estos pasos, debe incluirse en la Carta Olímpica.

Un visto bueno que no ha conseguido ahora el kárate y que dificulta y mucho la progresión y el entrenamiento de Babacar Seck, uno de los karatecas que están llamados a liderar la disciplina en España en los próximos años.

Además, aunque asegura que su jefe le intenta dar todas las facilidades posibles, Seck se enfrenta a otros problemas más allá de la financiación. El tener que trabajar una jornada completa en un trabajo que generalmente te exige estar muchas horas de pie y con horario nocturno le dificulta el poder llevar una alimentación y unos descansos propios de un deportista de élite. Piedras en el camino que aun así no han podido desviar a Seck de su gran objetivo, que es seguir ganando en el kárate e intentar hacerlo un día en unos Juegos Olímpicos.

