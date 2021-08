Asier Martínez, sexto en 110m vallas con mejor marca personal

Asier Martínez no ganó medalla en la final de los 110 metros valla de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero su participación sabe a oro para España. Notable actuación la del atleta que acabó sexto con un tiempo de 13.22. [Así vivimos la jornada en directo de los JJOO de Tokio 2020]

Mejor marca personal para el atleta español, que llegó a la final prácticamente como un desconocido para el gran público. Asier Martínez se 'coló' entre los mejores y formó parte de una carrera que pasará a la historia de Tokio 2020 por su sorprendente final. Y es que contra todo pronóstico, se impuso el jamaicano Hansle Parchment.

Con 21 años y procedente de Zizur, el español saboreó la gloria del olimpismo al estar presente en la final de los 110 metros vallas, una de las pruebas más importantes del atletismo. Salió desde la calle uno y firmó una carrera clásica, yendo de más a menos y siendo el segundo europeo de la final.

¡Sexto puesto para Asier Martínez en los 110 metros vallas con marca personal (13.22)!



El oro es para el jamaicano Parchment, que da la sorpresa al estadounidense Halloway, plata#Tokyo2020 #TokyoRTVE5Ahttps://t.co/rqFw8KW7qR pic.twitter.com/N2YGlMBG0N — RTVE Deportes (@deportes_rtve) August 5, 2021

El gran favorito no era Asier Martínez, tampoco Hansle Parchment, sino que Grant Holloway partía como el principal candidato para llevarse el oro. Pero no, el estadounidense cruzó la meta en segundo lugar para llevarse la plata con un tiempo de 13.09. Completó el podio Ronald Levy, también de Jamaica, con su 13.10.

Segundo europeo

Asier Martínez no fue el primero, sino el sexto, pero sí que fue el segundo de los europeos que se colaron en la final de los 110 metros vallas. El francés Pascal Martinot-Lagarde firmó su participación en la final justo por delante del atleta español, con un tiempo de 13.16.

Por detrás de Asier Martínez acabaron los otros dos europeos. En séptima y penúltima posición finalizó la carrera el británico Andrew Pozzi con un tiempo de 13.30, mientras que el también francés Aurel Manga acabó octavo y último al parar el cronómetro con una marca de 13.38.

Su mejor competición

"Aquí veníamos a disfrutar y por qué no a competir. A este nivel de competición había que dar la talla y hemos buscado un poco eso. Es la mejor competición que he hecho nunca. No solo por los registros, sino también un poco por todo. En cada ronda he visto cómo me exigía a mí mismo", dijo después de acabar la final al micrófono de la Cadena COPE.

Preguntado por dónde mira ahora, Asier Martínez afirmó que ahora mira a su regreso a casa y a poder disfrutar de su experiencia con los suyos: "Miro a dentro de tres días volver a Iruña con mi gente, a celebrarlo, a descansar y en unos meses ya empezaremos a definir lo que viene para el futuro". Lo que está claro es que con Asier Martínez, el atletismo español tiene futuro.

