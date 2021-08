Craviotto: "Me he visto bastante reflejado en Simone Biles"

Saúl Craviotto fue junto a Mireia Belmonte el abanderado de España en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El piragüista aspira a ganar dos medallas esta semana, una en el K1 200 y otra en el K4 500 junto a Carlos Arévalo, Rodrigo Germade y Marcus Cooper.

Antes de jugarse los metales, el deportista español ha hablado en El Larguero de la Cadena SER sobre su nueva experiencia olímpica. La espera se le está haciendo larga, ha comentado que en esta primera fase hay mucha "rutina", pero que está disfrutando de la Villa Olímpica, ya que en sus anteriores Juegos, la sede estaba muy lejos de la ubicación de esta.

No ocultado que todo es un "un poco duro" y ya entrados en materia ha comentado cómo se encuentra antes de competir: "Yo creo que bien, ya te lo diré. No te sé decir, depende mucho de los rivales. El momento de la competición es muy puntual, sobre todo en un deporte como el mío, que te lo juegas en treinta y pocos segundos".

Saúl Craviotto y Mireia Belmonte, con la bandera de España COE

"Estás cinco años preparándote para una prueba que dura medio minuto, como el K1 200, y puedo llegar muy bien que si en ese momento me entra la flojera, los nervios, salgo mal... que sé yo. Creo que llego bien, llego en un estado de forma estupendo, pero va a depender de la determinación, la actitud... el momento de la competición es clave y esperemos que no pase nada raro. Físicamente creo que hemos llegado en un momento de forma espectacular", ha agregado.

Opciones de medalla

En cuanto a las posibilidades de subir al podio, ha señalado que ve más factible una prueba que otra: "Bueno... donde realmente estamos preparados es en el K4 500. Es una distancia de 500 metros que dura un minuto y 17/18 segundos, y el K1 200 dura treinta y pocos segundos. Es una modalidad completamente diferente que no hemos preparado tanto, porque cuando abarcas mucho al final no coges de nada. Tienes que apuntar el tiro hacia una modalidad y hemos decidido que la más óptima para sacar medalla es el K4".

"¿El K1? Pues bueno, no te negaré que estamos bastante rápidos, sobre todo Carlos Arévalo, que se habla mucho de mí, pero es que él ganó el selectivo a nivel nacional, yo quedé segundo. Está muy rápido, muy motivado, es joven... si hubiese que apostar por uno de los dos, él seguramente esté más adelante. Puede caer algo, pero realmente donde vamos a por todas es en el K4", ha añadido Craviotto.

Simone Biles

Uno de los nombres propios de estos Juegos ha sido el de Simone Biles, después de que la gimnasta haya renunciado a la mayoría de sus finales por un problema de salud mental. Sobre la estadounidense también ha hablado Saúl Craviotto: "Pues bueno, al hilo de lo que comentas de esta deportista, me he visto bastante reflejado en ella. Creo que aquí todos llegamos después de cuatro años preparándonos para una prueba que, en muchos casos como en mi caso duran 30 segundos, y todo el mundo espera que saque medalla, que gane y luego quedas cuarto y parece que es un fracaso".

Simone Biles, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Reuters

"La verdad es que tenemos mucha, mucha presión añadida, que a veces nos la ponemos nosotros mismos y me he visto bastante reflejado en ella. Son momentos duros, yo aquí he tenido momentos en los que pensando en la competición me sube el pulso, me sudan las manos, me pongo nervioso, se me quita el sueño... por las mañanas se me cierra el estómago, no desayuno bien... los nervios en una competición de estas son muy grandes", ha continuado el español.

"Forma parte del deporte de élite. Yo ya he pasado por muchos Juegos y siempre me pasa lo mismo y lo importante es poder controlarlos en el momento clave, llegar a la competición y que no te entre esa flojera que te bloquee muscularmente y la cabeza... no sé. Es una situación bastante complicada y me he visto bastante reflejado en ella porque tengo esa presión y de momento la estoy llevando bien aunque es muy difícil", ha sentenciado.

