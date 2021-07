La hija de Bruce Springsteen será olímpica en los JJOO de Tokio

Cada día que pasa se van conociendo más detalles de lo que pasará en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y es que, recientemente, ha trascendido que Jessica Springsteen forma parte del equipo olímpico de hípica de Estados Unidos para la cita que comienza el próximo viernes 23 de julio, con la tradicional ceremonia de apertura, y que finalizan tres semanas después: el domingo 8 de agosto con la ceremonia de clausura.

Hasta aquí podría parecer normal, pero es que la ya deportista olímpica también es muy conocida por ser la hija del cantante Bruce Springsteen. ¿Quién no conoce al 'Boss'? ¿Quién no ha entonado o tarareado alguna vez 'Born in the USA' aunque no sepa inglés?

Pues sí, la hija del artista de Nueva Jersey partirá hacia Japón junto al resto de la expedición olímpica de EEUU para participar en las pruebas de hípica. Aunque su presencia es novedad, su nombre lleva entrando en las quinielas para unos Juegos Olímpicos desde hace años.

Bruce Springsteen en el escenario del Walker Kerr Theater de Nueva York

Ya en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Jessica fue suplente en el equipo olímpico de hípica de Estados Unidos, mientras que para Río 2016 no fue seleccionada pese a estar en las apuestas para entrar en la selección. Y ahora sí, en este 2021, o más bien en Tokio 2020, Springsteen ha estado entre las elegidas.

La de California participará en la prueba de saltos por equipos. En la última cita olímpica, Estados Unidos consiguió la medalla de plata en esta disciplina, por lo que ahora se espera que, como mínimo, logre igualar esa posición en la capital nipona. A su favor está la historia: de los últimos nueve Juegos, EEUU ha conseguido seis medallas en esa competición.

Pasión por la hípica

Si lo de Bruce Springsteen son la música y los escenarios, lo de su hija son los caballos y la hípica. Pudo haber sacado la vena rockera de su padre, pero en lo que se siente como pez en el agua la deportista es rodeada de equinos. Comenzó en esto de la hípica con tan solo 4 años y ahora con 29 logra el sueño de participar en unos Juegos Olímpicos. No en vano, es la tercera en el ranking de Estados Unidos de la disciplina y ocupa el lugar 27 en la clasificación a nivel mundial.

