Los últimos días es más difícil de lo normal contactar con Alejandro Blanco (Orense, 9 de octubre de 1950). El teléfono del presidente del Comité Olímpico Español siempre está comunicando, pero al final responde a cada mensaje. Ni el confinamiento ni la bomba informativa del aplazamiento de los JJOO de Tokio cambia al máximo representante del movimiento olímpico en nuestro país.

Con su tono sereno y educado de siempre, Alejandro Blanco habla con EL ESPAÑOL para analizar el aplazamiento de los JJOO. No hay cambio tampoco en su positivismo puro ni signo de flaqueza en este presidente que confiesa trabajar "16 horas al día", aunque ahora las haga desde casa y no en su despacho del COE.

Alejandro Blanco concede esta entrevista junto a su mujer, doctora de profesión y que dio positivo este martes en la prueba del coronavirus. A pesar de todas las dificultades que está presentando esta semana para el presidente del COE, no duda un momento en atendernos para cumplir con esta cita y mantener el ritmo habitual. "Hay que animarse, seguir trabajando y, cuando esto pase, salir a la calle con una sonrisa", asegura.

Alejandro Blanco: "Estaba escrito para Madrid no organizar los JJOO en 2020"

También se acuerda durante la charla de las víctimas por coronavirus y tiene palabras de cariño para sus familias. El deporte, al final, es lo más importante de lo menos importante. Eso sí, cree que es una oportunidad más para que los valores olímpicos "demuestren toda su importancia a la sociedad" desde "la generosidad" que exige estos duros momentos.

Antes que nada, ¿cómo se encuentra y cómo está llevando este confinamiento a título personal?

Como todos los españoles. Sabemos que es inesperado y que el Gobierno ha tomado decisiones duras en beneficio de todos los españoles. Estamos en casa con el mayor espíritu de solidaridad y trabajando continuamente como no podría ser de otra manera. Es una situación que hay que pasar desde el punto de vista que es lo mejor para todos.

El COE fue el primero en avisar de que los JJOO no se podían celebrar en igualdad. ¿Por qué se tardó tanto en creer lo que pasaba en España o Italia?

Creo que cuando avisamos estaba comenzando la expansión del coronavirus en el mundo. En España teníamos una situación muy dura y los deportistas estaban en casa sin poder entrenar. Lo que planteábamos desde el punto de vista de la lealtad al COI y desde el respeto a sus decisiones es que nuestros deportistas no podían preparar los Juegos. El problema no era el 24 de julio, el problema era el camino hasta llegar ahí y que nuestros deportistas no podrían estar en igualdad de condiciones.

Las dos últimas semanas el coronavirus ha crecido de forma exponencial a muchos más países como una pandemia que es. Esta subida vertiginosa y trágica es lo que ha llevado, junto a los informes de la OMS y del Comité Organizador, a tomar una decisión que sin duda es buena ya que tendremos Juegos y se buscará una fecha en la que todos los deportistas podrán participar en igualdad.

Que los JJOO se celebren en primavera es ya una opción real. ¿Por qué en mayo? ¿No sería una fecha muy extraña?

Los calendarios internacionales están repletos. Meter un evento como los JJOO en un año que iba a haber competiciones continentales y mundiales es una misión de titanes. Se está hablando con las federaciones internacionales y que ahí espíritu de colaboración para encontrar una fecha en la que mejor encaje para todos. Es que mover unos JJOO es muy complicado, no solo son las federaciones: patrocinadores, televisiones, Comité Organizador, disponibilidad de hoteles y aviones… Unos Juegos mueven a millones de personas y encajarlos cuando todo el sistema ya estaba estructurado es muy complicado. Por eso quizá la fecha no vaya a ser la ideal, pero será la mejor que se puede conseguir y, por tanto, para nosotros será la perfecta.

¿La decisión de aplazar los JJOO ha sido un alivio para el COE y los deportistas españoles?

En este momento esta noticia ha sido buena para el mundo del deporte. El coronavirus ya está en 170 países y más tarde o temprano esto afectará a deportistas de todo el mundo. Aquello que se veía como algo lejano, hoy es cercano. Ahora cualquier periodista sabe que no va a poder entrenar con normalidad. Lo que nosotros, por desgracia hemos planteado al ser España uno de los países más afectados en el principio, hoy es un clamor popular. Hoy los deportistas españoles respiran tranquilos, saben que van a poder preparar los JJOO y, sobre todo, que el COI cuida la salud de todo el mundo para cambiar las fechas del evento.

¿Las elecciones de las federaciones? Es una decisión que tiene que tomar el Gobierno junto a ellas

¿Qué pasará con los atletas y equipos clasificados? ¿Todos estarán en Tokio?

Creo que no puede ser de otra manera. Solo hay un traslado de fechas, pero no de reglamentación ni de normativas. Ahora hay que terminar los Preolímpicos y algunas federaciones que tenían hasta el 29 de mayo para clasificarse, ven que se prolongará esa fecha. No puedo pensar que sea de otra forma, pero ahora las federaciones hablarán con el COI y nos informarán de esas conversaciones. Creo al cien por cien que los atletas ya clasificados lo siguen estando para la nueva fecha.

¿Y el tema de las elecciones a las federaciones que iban a ser antes o después de los JJOO?

Es una decisión que tiene que tomar el Gobierno con las Federaciones. Las elecciones se hacen en el año olímpico, unas las hacen antes y otras después. Ahora todos los temas administrativos están parados porque las prioridades son otras, pero cuando retomemos la actividad diaria el Gobierno hablará con las federaciones y aplicará las normativas. Este tema es algo accesorio, lo importante es la salud y pasar este estado de alarma que ha sido un tsunami mundial. Nadie se podía imaginar que esto fuera a suceder.

¿Volverá a ser todo igual después de esta pandemia? ¿También los eventos deportivos y, por supuesto, los JJOO?

Creo que alguna reflexión se hará. El día a día nos dirá dónde estamos. Esto es un aviso para decir que no éramos un mundo tan invencible. Ha aparecido un virus y todos los países se tambalean. Algo tiene que cambiar y que nos haga reflexionar a todos, no sé en qué dirección ni las medidas que se van a tomar. Sí es verdad que esto exige primero solidaridad y después un largo tiempo de debate para ver qué somos muy vulnerables como sociedad mundial y que situaciones como estas tengan una respuesta inmediata con menos contagiados y menos muertes.

Hemos visto una España que no conocíamos: solidaria, respetuosa y que acepta las normas



¿Cómo ha sido el día a día del presidente del COE viviendo las reuniones sobre el futuro de Tokio 2020 en confinamiento?

Pues he estado hablando todo el tiempo. En vez de trabajar en el despacho, hacer las 16 horas diarias desde el teléfono y desde casa. He tenido alguna reunión presencial, pero ha sido todo normalmente por teléfono, videoconferencias… Hablar mucho y escuchar mucho. Sobre todo expresar el sentir de los deportistas porque he hablado con muchos y con las federaciones. Intentar entre todos animarnos. Decir que es real que no es una mala pesadilla y que tenemos que ser solidarios con la sociedad. Hemos visto también a una España que no conocíamos: una España solidaria, respetuosa y que acepta las normas. La España que sabe que tiene que estar en casa para beneficio de todos. Esas son las conclusiones que hay que sacar. Hay que animarse, seguir trabajando y cuando esto pase salir a la calle con una sonrisa.

Madrid es ahora el epicentro del coronavirus y se presentó para ser ciudad olímpica en 2020. Con esta situación en España podría haber sido un golpe aún más duro. Lo está siendo también ahora para Tokio, pero pensarlo da miedo.

Imagínate que esta situación la estuviéramos viviendo siendo protagonistas con lo que tenemos en España con el coronavirus en cuanto a número de contagiados y de fallecidos se refiere. A veces pienso que cuando hay cosas que no entiendes siempre existe un porqué. Quizá esa votación de 2013, cuando teníamos la candidatura mejor puntuada por la comisión del COI y perdimos, es que estaba escrito para nosotros no celebrar los Juegos en 2020. Cómo estaría Madrid si nosotros organizaremos los Juegos no soy capaz de visualizarlo… ¡Dios mío de mi vida, no soy capaz! Ya estamos todos traumatizados, imagínate estar en el centro de todo y en tu país cae toda la responsabilidad de un evento que mete a dos millones de verdad. No es fácil digerir esta situación.

Los JJOO de Tokio serán el culmen para saber que esta situación crítica ha pasado

Cuando pase esta crisis mundial, ¿el espíritu olímpico debe volver a Madrid para intentar ser sede de unos JJOO y revitalizar la ciudad?

Los Juegos serán la gran llamarada que dirá que todo ha pasado. Al final, los JJOO son el mayor evento que puede organizar un país. Va a ser el despertar. El mejor amanecer de tu vida. Los JJOO siempre son importantes, pero los del próximo año serán el culmen para saber que esta situación trágica ha pasado. A partir de ahí el mundo tomará aún más conciencia de lo que significan los JJOO.

Esa manifestación de dedicarse a destacar los valores y de aplaudir a esas personas que están intentando ser los mejores del mundo respetando al rival, al medio ambiente... todavía será mucho más importante. El movimiento olímpico tiene en su mano demostrar al mundo que cuando quieres algo lo puedes conseguir siempre que te dediques a ello, te esfuerces y que seas respetuoso con todos. Creo que esa fuerza la sociedad la quiere y la demanda, esa es la mejor expresión que pueden hacer los JJOO.