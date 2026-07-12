Murat Yakin, entrenador de Suiza: "El error del árbitro nos castigó, fuimos mejores que Argentina"

Suiza cayó eliminada ante Argentina por 3-1 en la prórroga, pero el resultado quedó marcado por una de las acciones más discutidas del encuentro.

La expulsión de Breel Embolo, después de que el VAR revisara una jugada y el árbitro le mostrara una segunda tarjeta amarilla por simulación, cambió el desarrollo de un partido que hasta ese momento parecía controlado por el conjunto helvético.

El equipo dirigido por Murat Yakin, que empezó por detrás en el marcador, firmó una actuación muy sólida frente a la vigente campeona del mundo.

Con una propuesta intensa, dominio de la posesión y una defensa firme, Suiza estuvo cerca de dar la sorpresa antes de quedarse con diez futbolistas en el momento de mayor control del partido.

Esa inferioridad terminó siendo decisiva, ya que Argentina aprovechó la prórroga para marcar dos goles y sellar la clasificación.

Tras el encuentro, Yakin no ocultó su malestar por la actuación arbitral. "Fuimos mucho mejores que Argentina", aseguró en rueda de prensa antes de insistir en que "No había razón para esa tarjeta amarilla".

El seleccionador suizo consideró que aquella decisión alteró completamente el desenlace del choque, al llegar cuando su equipo atravesaba su mejor momento sobre el terreno de juego y tenía controlado el encuentro frente a la vigente campeona del mundo.

El técnico fue todavía más contundente al analizar la acción revisada por el VAR. "El error del árbitro nos castigó y desbarató todo nuestro plan", afirmó.

Además, insistió en que "hubo contacto claro, y no entiendo cómo el árbitro y el VAR llegaron a esa conclusión", dejando claro que, a su juicio, la expulsión de Embolo fue el punto de inflexión del encuentro.

Pese a la dureza de sus críticas, Yakin evitó acusar directamente a Argentina de haber recibido un trato de favor. "Argentina es un equipo fantástico", reconoció, aunque añadió que "los partidos de esta importancia nunca deberían decidirse por decisiones arbitrales polémicas".

Finalmente, quiso cerrar la polémica felicitando al rival y evitando profundizar más en el asunto.

La indignación también se trasladó al vestuario suizo. El capitán Granit Xhaka resumió el sentir del equipo con una frase contundente: "Esa decisión arruinó el partido".

En la misma línea se expresó Remo Freuler, que cargó contra el arbitraje al afirmar: "Es un desastre. No sé qué hace ese árbitro".

El centrocampista también lamentó la intervención del videoarbitraje y recordó que, antes de la expulsión, Suiza estaba compitiendo de tú a tú con Argentina: "Con once contra once, los teníamos dominados".

La polémica vuelve así a rodear un partido de Argentina y reabre el debate sobre el papel del VAR en encuentros de máxima exigencia, especialmente cuando una decisión arbitral termina condicionando el desarrollo y el resultado de una eliminatoria tan igualada.