Neymar insultó a su compañero Thiago Silva: "Me quedé muy triste con su actitud"

Thiago Silva, central titular de la selección brasileña, desveló que su compañero Neymar le insultó durante el partido ante Costa Rica de este viernes, en el que Brasil sufrió muchísimo para ganar y conseguir su primera victoria del Mundial.

"Hoy me sentí triste, ya que cuando devolví un balón a Costa Rica, me insultó", contó el defensa sobre la actitud de Neymar, del que dice que "le tengo como un hermano menor, intento cuidarlo". La estrella brasileña estuvo especialmente activo durante el segundo duelo de la 'Canarinha' en el Mundial. "Tenía razón, ya que le habían dado mucha cera, pero aquel balón no nos iba a dar el triunfo. Me quedé muy triste con su actitud y así se lo recordé luego", añadió Thiago Silva.

Con 0-0 hasta los minutos finales, lo que hubiera supuesto que Brasil se colocara con dos puntos tras dos jornadas, Neymar comenzó a quejarse al árbitro sobre las pérdidas de tiempo de los jugadores de Costa Rica, así como de las faltas que hacían. Cuando Thiago Silva devolvió un balón a la selección 'tica', su amigo Neymar le insultó al creer que no había hecho lo correcto.

A pesar de ello, Silva lo entendió como un lance del juego y debido a los nervios que había en ese momento, que una vez conseguida la victoria se tradujeron en lágrimas en Neymar. "Es normal que Neymar tenga que desahogarse, se sacó un gran peso de encima. Para el tercer partido ya estará mucho más tranquilo", dijo Thiago Silva.

Sobre el partido ante Costa Rica, que Brasil lo resolvió en el tiempo de descuento, el defensor del PSG comentó que "cuando uno gana un partido así, automáticamente te da tranquilidad para el siguiente encuentro. El gol se resistió, pero nuestro gran mérito fue no desfallecer y seguir luchando. Así vamos hasta la final".