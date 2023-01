La escalofriante lesión del español Juande Prados en Australia: una fractura y un sonido que impactan

Impactante imagen la que llega desde la A-League de Australia con un jugador español como protagonista. Se trata de Juande Prados, futbolista que milita en las filas del Adelaide United, quien ha sufrido una gravísima lesión que está dando la vuelta al mundo. Una fractura en la parte baja de la tibia que impacta al verlo y, sobre todo, al escucharlo.

La fatídica jugada se produjo en el duelo que medía al Melbourne City y Adelaide United. El resultado del partido pasó a un segundo plano cuando en el minuto 66, Juande fue a pelear un balón dividido siendo víctima de un choque que le trajo fatales consecuencias. Se golpeó contra un rival y su pierna se quedó completamente enganchada.

Mientras los jugadores de uno y otro equipo empezaron a pedir la falta a su favor, Juande se quedó casi en shock, sin moverse y sujetándose una pierna que ya a simple vista se podía comprobar que había sido víctima de una lesión de gravedad. Casi toda la violencia del choque fue a parar a la tibia, la cual no pudo resistir y se terminó quebrando.

Las imágenes de Juande Prados con la pierna totalmente destrozada son realmente duras, pero casi lo es más el brutal sonido que se desprende del choque. Desde un primer momento todo el mundo se dio cuenta de que la lesión que había sufrido el jugador formado en las categorías inferiores del Betis era realmente grave. Por ello, los gestos de preocupación se repetían.

⚽️ L'alacantí i exbètic Juande Prados s'ha trencat la cama de manera molt aparatosa en el partit que disputava el seu equip, l'Adelaida, contra el Melbourne City, líder de la Lliga australiana.https://t.co/n9UOuWcmtC pic.twitter.com/59vHM9ZjN9 — À Punt Esports (@apuntesports) January 29, 2023

Javi López, también español y gran amigo de Juande Prados, no pudo contener las lágrimas al ver lo que le había pasado a su compañero de equipo. Las cámaras de televisión le enfocaban mientras él se tapa el rostro con la camiseta e intentaba que su amigo no viera su gesto de preocupación para no alarmarle más. Por ello, no pudo evitar tener que irse del punto del terreno de juego en el que Juande permanecía tirado y esperando a que llegaran las asistencias médicas para atenderle.

Se marchó en ambulancia

Rápidamente, los galenos del Adelaide United llegaron hasta donde estaba su jugador y al comprobar lo grave de la situación, comenzaron a hacer un recinto a su alrededor para poder atenderle e incluso le taparon con toalla para que las cámaras no pudieran grabar lo que estaba sucediendo.

Tan complicada estaba la situación que tuvieron que llamar incluso a una ambulancia y que esta entrara en el terreno de juego para llevarse a Juande. Su llegada tardó más de 18 minutos, los cuales se le hicieron eternos por los terribles dolores que estaba sufriendo. Una vez pudo ser montado en la ambulancia, fue trasladado al hospital más cercano para ser atendido.

Juande tiene que ser sometido a más pruebas para conocer que se conozca el alcance exacto de la lesión, pero lógicamente tendrá que estar varios meses de baja ya que la fractura en la parte inferior de la tibia era más que evidente. El partido terminó en reparto de puntos ya que Melbourne City y Adelaide United empataron a tres.

