Bronca de Champions en el túnel de vestuarios y posible sanción a Sergio Ramos

Nautalia seguirá junto al empresario francés Simón Casas al frente de Plaza 1, la unión temporal de empresas que dirige Las Ventas. Lo ha confirmado Rafael García Garrido, director general de la empresa de viajes, a EL ESPAÑOL. "Nada más lejos de la realidad. Es imposible que Nautalia deje Las Ventas ahora".

Los rumores aparecieron después de que se clausurara la plaza de toros para otros espectáculos diferentes a los taurinos, una de las piezas fundamentales en el proyecto de Plaza 1. Esas actividades iban a ser explotadas por Nautalia con el objetivo de convertir Las Ventas en un centro de ocio. "También he escuchado los rumores pero no. No vamos a dejar a Simón Casas", aclara.

En los mentideros se había especulado incluso con la posibilidad de que entrara Bailleres, el multimillonario mexicano que participó en la licitación de Las Ventas junto a la extinta Taurodelta con una oferta de mínimos. "En ningún momento ha estado esa posiblidad sobre la mesa. Nautalia se encarga además de los servicios generales, los recursos humanos... Es imposible", señala García Garrido.

Sí admite cierta preocupación por las obras que debe asumir la plaza de toros. "Estamos trabajando con la Comunidad, estudiando la reforma de la plaza, si se hará por fases o no, y de qué forma es más eficaz. Para que funcione la parte taurina es fundamental, y sobre todo en estos tiempos, que se compagine con otras actividades".

Miguel Ángel Fernández Mateo, director del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, ha reconocido a este diario las reuniones con Plaza 1. "Son semanales. Las reuniones normales que mantenemos con las empresas, haciendo un seguimiento del pliego, que están cumpliendo". Las obras no tienen fecha de inicio todavía. "La verdad es que en ese asunto no hay ninguna noticia relevante. Está pendiente del desarrollo el proyecto".

Los plazos están en el aire. "Primero tiene que terminar de desarrollar el proyecto Obras de Madrid, una empresa con capital de la Comunidad", indica Fernández Mateo. La última palabra la tendrá la dirección general de Patrimonio. "Son ellos los que revisarán el proyecto aprobado". ¿Comenzarán en 2018? "No se sabe".

Durante el verano se han hecho los primeros estudios. "Se ha observado el subsuelo, se han estudiado las condiciones de la plaza y de seguridad", señala el responsable de la Comunidad. "La temporada taurina no se interrumpirá", asegura.

Rafael García Garrido señala que igual pueden comenzar por fases y compaginarse con el desarrollo de algunas actividades planteadas desde que comenzó el año. "No se ha planteado oficialmente, pero, a lo mejor, si se cierran algunas galerías es posible hacer algo que no requiera la evacuación de tanta gente". Por ahora, Nautalia mantiene su apuesta taurina a pesar de la reforma. "Absolutamente".