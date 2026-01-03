Nicolás Maduro, el aficionado más singular del Barça: de ser 'el nuevo fichaje' a enfadarse con Laporta por la salida de Messi

Nicolás Maduro, durante un acto en 2020 vistiendo una chaqueta del FC Barcelona. Captura de redes sociales

La captura de Nicolás Maduro sobre Estados Unidos acapara las portadas de la prensa nacional e internacional. El líder chavista y su esposa fueron arrestados en la madrugada de este sábado por Delta Force, una de las unidades especiales más importantes en el país norteamericano.

El político venezolano se enfrentará a un juicio penal en Estados Unidos por delitos de "conspiración para la importación de cocaína" y "conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos", entre otros cargos según confirmó Pam Bondi, la fiscal general de Trump.

Las decisiones políticas de Maduro siempre han estado en tela de juicio, aunque alejado de su cargo, el líder chavista ha mostrado su afinidad con el Barcelona, club del que se ha declarado seguidor.

En un vídeo de 2020, el político de Venezuela bromeó confirmando que se iba a convertir en el nuevo fichaje del conjunto azulgrana.

"Ya me convocaron para los entrenamientos con el Barcelona, me incorporo al Barcelona", se sinceró, en tono de broma. Además le cuestionaron: "¿Vas a jugar de '9'?". Él no dudó en decir: "De refuerzo".

Además, Nicolás Maduro mostró su malestar cuando en 2021 en la Ciudad Condal dejaron escapar a Leo Messi rumbo al Paris Saint-Germain.

"Ahí está Messi. Qué feo lo que le hicieron. Yo lloré con él. Cuando le vi llorando, lloré. Porque es un muchacho bueno, auténtico, una gran gloria deportiva del mundo, Lionel Messi. Y lo que le hicieron esa gente, directivos del club Barcelona a la mayor gloria que ha tenido el FC Barcelona no tiene nombre", se mostró contrariado durante un acto.

El político venezolano no entendió de ninguna de las maneras la decisión de Joan Laporta y del resto de los directivos del club catalán: "Le dieron una patada a Messi, cuando es un muchacho noble y lo único que quería era terminar su carrera en el FC Barcelona", añadió.

En su día, Maduro ya parecía conocer la idea que Messi tenía en mente antes de su salida al PSG y que mantiene ahora como jugador del Inter de Miami.