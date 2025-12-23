Muere a los 34 años el futbolista Sebastian Hertner tras caer de un telesilla a 70 metros de altura mientras esquiaba

El fútbol alemán se tiñe de luto en plenas Navidades. Sebastian Hertner, jugador del modesto ETSV Hamburgo que milita en la quinta división germana, murió este martes tras precipitarse de un telesilla a 70 metros de altura.

Los hechos sucedieron en la estación de esquí de Savin Kuk, situada al norte de Montenegro. El deportista se había desplazado hasta allí para disfrutar de unos días de vacaciones navideñas junto a su esposa.

Tal y como informó el diario alemán Bild, la tragedia se produjo en torno a las 13:00 horas. En ese momento, una de las sillas se desprendió del cable y se deslizó hacia el lado en el que se encontraba el jugador.

En ese momento, el jugador del ETSV Hamburgo se precipitó al vacío desde una altura de 70 metros. El golpe resultó fatal y el deportista falleció como consecuencia de la caída.

Su esposa, que se encontraba con él en ese momento, también resultó herida de gravedad. Tal y como informan varios medios, quedó atrapada por la silla y sufrió una fractura en una de sus piernas.

Sinceras condolencias

Su equipo, el ETSV Hamburgo, comunicó en sus redes sociales el luctuoso hecho. Con un mensaje emotivo, el club alemán despidió a su capitán, y enseguida llegaron los mensajes de los aficionados.

"Con gran tristeza anunciamos hoy que nuestro capitán, Sebastian Hertner, falleció en un trágico accidente durante sus vacaciones. Estamos conmocionados y profundamente tristes. Nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos. Descansa en paz, Sebastian", publicó el ETSV Hamburgo.

Formado en las categorías inferiores del Stuttgart, Sebastian Hertner contaba con una dilatada experiencia a sus espaldas en el fútbol alemán, donde desarrolló toda su carrera deportiva.

A sus 34 años, encaraba ya la recta final de su trayectoria en el ETSV Hamburgo, club en el que jugaba desde la temporada anterior. Además, Hertner llegó a ser internacional con las categorías inferiores de la selección alemana.