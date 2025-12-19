Xabi Alonso: "No es a mí a quien le toca ponerme nota y eso se hace a final de temporada"

Xabi Alonso compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al último partido del año contra el Sevilla correspondiente a la jornada 17 de La Liga.

El entrenador del Real Madrid reiteró de nuevo la unión dentro del vestuario y aseguró que "las notas se ponen a final de temporada".

Habló también de la posibilidad de recuperar efectivos de cara al choque del Santiago Bernabéu y animó a Vinicius a pesar de su mal momento de cara a puerta.

Partido contra el Sevilla

"Es el último partido del año. Hemos jugado muchos partidos, queremos acabar bien, enlazar la tercera victoria y empezar 2026 con energía y optimismo. El rival es exigente, demanda mucho, juega con situaciones de uno contra uno, los jugadores van mucho al duelo. Con balón son buenos. Queremos que la gente disfrute".

Apoyo del club

"Desde el inicio, hemos tenido una relación cercana, de respeto y cariño. La exigencia es máxima. Es un camino largo, habrá momentos buenos y no tan buenos".

Rodrygo

"Ha sido una muy buena noticia, el ver todo lo que nos ha aportado. El equilibrio con balón, le da continuidad al juego, se asocia bien. Tenemos que llegar a él. Queremos ser más constantes en eso. Puede jugar en los tres carriles. Me alegro mucho por él, se lo merece".

Tres delanteros

"En algún momento lo hemos hecho, más con Gonzalo. Endrick jugó bien y libera los espacios para Mbappé. Nos puede servir para defensas más hundidas, para generar esos espacios para otros jugadores".

Nota para él y el equipo

"Primero es ganar y luego jugar lo mejor posible. Las notas, a final de curso. Además, no me toca a mí ponerme la nota".

Enfermería

"Ha habido jugadores que han podido participar hoy. Mañana decidiremos, así que no puedo dar una valoración final. Les esperamos a todos, porque les necesitamos".

Vinicius

"Con Vini hablamos y trabajamos. Es cuestión de partidos, de momentos. Va a llegar (el gol). Ojalá lo antes posible, ojalá mañana".

Estado anímico

"Agradezco la pregunta. Estoy bien, espero que vosotros también. Os veo mucho las caras. Con ganas, energía y fuerza. Está siendo un periodo exigente, con nueve partidos seguidos. Queremos acabar el año bien para afrontar con ganas el 2026".

Paciencia en el Madrid

"El club siempre aspira a todo, el objetivo sabemos cuál es. Sabemos cómo queremos construirlo. Estamos todos unidos, desde el presidente al jugador, para hacerlo lo mejor posible. Es incuestionable".

Risas contra Talavera

"No he visto las imágenes, conseguimos pasar la eliminatoria y ya pensamos en el Sevilla. Acabó bien y ya está".

Sevilla

"Mi objetivo es ganar el partido, eso tengo en la cabeza".