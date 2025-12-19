Misión rescatar a Endrick: tras 99 minutos con Xabi, la cesión al Lyon como liberación para una fuerte apuesta del Madrid

El miércoles en el estadio El Prado de Talavera, Endrick Felipe disputó lo que será su último partido del año como jugador del Real Madrid.

Fue titular en una noche de Copa del Rey que sirvió de recordatorio cruel: cuando tiene oportunidades, el brasileño muestra destellos de por qué el club pagó 60 millones de euros por él al Palmeiras. Sin embargo, ese encuentro también certificó una realidad inapelable.

Con la sanción de dos partidos que debe cumplir tras su expulsión por protestar ante el Celta de Vigo, el delantero de 19 años se perderá el último compromiso liguero del año ante el Sevilla, cerrando así su capítulo madrileño de 2025 de la forma más desconcertante posible.

La cesión al Olympique de Lyon, acordada desde hace semanas entre ambas instituciones y el entorno del jugador, representa la única vía de escape para un futbolista que llegó como promesa generacional y ha terminado convertido en espectador de lujo.

Los números son demoledores: bajo las órdenes de Xabi Alonso, Endrick apenas ha acumulado 99 minutos oficiales en toda la temporada, repartidos entre once minutos en Liga y once en Champions League. A estos se suman los 77 minutos que disputó precisamente ante el Talavera, un encuentro que volvió a mostrar su potencial pero que, paradójicamente, hace aún más inexplicable su ostracismo.

"Ha estado muy activo y muy vivo, con mucho cambio de ritmo y aceleración en espacios reducidos. No se le ha notado la inactividad", reconoció Xabi Alonso en rueda de prensa tras el partido de Copa.

El técnico vasco elogió el rendimiento del brasileño, quien generó dos de las mejores ocasiones del Madrid en el primer tiempo: un pase perfecto que dejó solo a Mbappé ante el portero en la primera jugada del partido y una acción en la que fue derribado dentro del área y el árbitro pudo pitar penalti.

Endrick, durante el partido de Copa contra el Talavera EFE

Sin embargo, esas palabras de reconocimiento suenan más a epitafio que a promesa de futuro. Endrick no volverá a vestir la camiseta blanca antes del mercado invernal.

Cesión cerrada

El Real Madrid ha diseñado la operación con el Lyon incluyendo una cláusula que, según COPE, obliga al club francés a garantizarle un mínimo de 25 partidos durante la cesión. En caso de incumplimiento, los galos deberán abonar una penalización millonaria.

La falta de minutos no solo amenaza el patrimonio deportivo del Madrid, sino las aspiraciones mundialistas del propio Endrick. Carlo Ancelotti, ahora seleccionador de Brasil y quien fuera su entrenador en la segunda mitad de la temporada pasada, ha sido claro: sin continuidad, no habrá convocatoria para el Mundial de 2026.

"Es importante para Endrick volver a jugar", declaró el italiano en una entrevista con la revista brasileña Placar, aconsejándole buscar minutos lejos del Bernabéu si quería mantener opciones de estar en la cita mundialista. El mensaje caló hondo en un futbolista que ha pasado de ser fijo en las convocatorias de la Canarinha en 2024 a desaparecer por completo del radar de Ancelotti.

La llegada de Xabi Alonso al banquillo blanco no mejoró la situación del brasileño; al contrario, la empeoró. Si con Ancelotti su protagonismo ya era escaso -847 minutos y siete goles en 37 partidos la temporada pasada-, con el tolosarra ha rozado la invisibilidad absoluta.

Una lesión en los isquiotibiales le hizo perderse el Mundial de Clubes disputado en verano, momento en que Gonzalo García, delantero del filial, aprovechó para anotarse cuatro goles y ganarse la confianza del entrenador. Desde entonces, el canterano ha sido la apuesta de Xabi para suplir a Mbappé, relegando a Endrick a un segundo plano del que ya no ha logrado escapar.

El técnico ha intentado justificar la ausencia de minutos del brasileño con argumentos sobre "contextos ajustados" y la necesidad de esperar "el momento adecuado". Pero en Talavera, ese momento llegó y Endrick respondió con solvencia.

Endrick, a la derecha, junto a Mbappé en el partido de Copa ante el Talavera Reuters

Creó ocasiones, aceleró en espacios reducidos, mostró descaro y atrevimiento. Fue, en definitiva, el jugador que el Madrid imaginó cuando desembolsó 35 millones fijos más otros 25 en variables al Palmeiras en 2022. ¿Por qué entonces condenarlo de nuevo al ostracismo?

En el club blanco, pese a todo, la fe en Endrick permanece intacta. Se le sigue considerando una futura estrella generacional, un proyecto a largo plazo que necesita minutos y confianza para eclosionar.

El Lyon ofrece ambas cosas: competición europea, protagonismo en la Ligue 1 y un rol relevante dentro de la plantilla desde el primer momento. El acuerdo contempla que el brasileño pueda debutar con los galos el 3 de enero ante el Mónaco, dándole medio año para recuperar el brillo perdido y regresar a Madrid más maduro y preparado.

La cesión, sin opción de compra y con el Madrid cubriendo parte de la ficha, no es un adiós definitivo sino un punto y aparte necesario. Es el reconocimiento de que algo ha fallado en la gestión de un talento que llegó precedido por comparaciones con Pelé y que ahora se marcha con la necesidad urgente de reencontrarse con el fútbol.

Para Endrick, Lyon representa una liberación. Para el Real Madrid, una última oportunidad de rescatar una de las apuestas más fuertes de los últimos años.

El tiempo dirá si esta misión de salvamento tiene éxito o si, por el contrario, el brasileño se convierte en uno de esos talentos frustrados que nunca llegaron a explotar en el Bernabéu.