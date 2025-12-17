La alineación confirmada del Real Madrid contra el Talavera en los dieciseisavos de la Copa del Rey

Después de una sufrida victoria frente al Alavés, el Real Madrid pone el foco en su estreno en la Copa del Rey frente al Talavera. Un duelo en el que los de Xabi Alonso son claros favoritos, pero donde no deberán confiarse si no quieren sufrir un revés definitivo al proyecto del entrenador vasco.

Alonso podrá recuperar a algún jugador, pero sigue teniendo muchas bajas que le obligarán a poner de inicio a alguno de los teóricos titulares del equipo. Eso sí, pondrá en liza un once de garantías que debería superar la prueba ante el conjunto de Primera RFEF.

En la portería estará Lunin. El ucraniano tan solo ha jugado un encuentro esta temporada, el de Champions ante Olympiacos donde encajó tres goles. El '13' siempre es un seguro de vida y será en la Copa del Rey donde tenga la oportunidad de brillar.

En la línea defensiva, formada por cuatro hombres, el canterano David Jiménez da descanso a Fede Valverde. En el perfil zurdo Xabi Alonso apuesta por Fran García, quien jugará también el sábado ante el Sevilla debido a los dos partidos de sanción que recibió Carreras ante el Celta.

En el eje de la zaga no hay demasiadas opciones. Huijsen necesita ganar ritmo de juego y formará junto a Carreras la pareja de centrales. Son los únicos disponibles ya que se prevé descanso para un Rüdiger que no entrenó con sus compañeros el martes, además de la gripe de Asencio.

Pocas alternativas existen también en el centro del campo. Ceballos regresa a la titularidad después de haber estado enfermo estos últimos días. En las posiciones de interior estarán Mastantuono y Arda Güler. El turco ha sido dosificado en las últimas semanas y la falta de efectivos puede hacerle jugar de titular.

Arriba Vinicius no jugará de inicio, pero sí lo hace Kylian Mbappé. La gran sorpresa en el once del Real Madrid ante un Primera RFEF. Tampoco está Brahim que ya se ha ido con Marruecos a jugar la Copa África.

Endrick jugará su primer partido como titular esta temporada con Xabi Alonso en el banquillo; mientras que en punta jugará un Gonzalo con ganas de reivindicarse.

Alineación confirmada del Real Madrid: Lunin; David Jiménez, Huijsen, Carreras, Fran García; Ceballos, Güler, Mastantuono; Mbappé, Endrick, Gonzalo.