El 'match-ball' de Xabi ante uno de sus maestros: el banquillo del Real Madrid se decide en la batalla táctica contra Guardiola

Xabi Alonso, en soledad en el campo de entrenamiento del Real Madrid EFE

Real Madrid

Man. City

Una final en pleno diciembre. Así afronta el Real Madrid este miércoles la visita del Manchester City (21.00 horas). Un partido complicado en el peor de los momentos. O en el mejor, según aquellos que todavía esperan una reacción en el equipo de Xabi Alonso.

Los focos apuntan directamente a los banquillos, donde el tolosarra se juega literalmente su futuro ante Pep Guardiola, uno de los entrenadores que marcaron su comprensión del fútbol durante su etapa como futbolista en el Bayern Múnich.

La situación del técnico vasco roza lo insostenible. Tras la humillante derrota por 0-2 ante el Celta de Vigo el pasado domingo, el Real Madrid ha encadenado cuatro tropiezos en las últimas cinco jornadas de La Liga, perdiendo nueve de los últimos 18 puntos posibles.

El contraste es demoledor: hace apenas seis semanas, tras ganar El Clásico, los blancos lideraban la clasificación con cinco puntos de ventaja sobre el Barcelona; ahora se encuentran cuatro puntos por debajo de los azulgranas y con el Villarreal acechando a solo un punto la segunda posición.

Desde la directiva, el mensaje ha sido claro aunque velado: la apuesta por Xabi Alonso continúa, pero una derrota abultada ante el Manchester City podría precipitar un desenlace dramático. El club celebró un gabinete de crisis de madrugada tras el fiasco ante el Celta, analizando no solo el resultado sino el rumbo de una temporada que se ha torcido inexplicablemente.

Es el match-ball definitivo para el entrenador tolosarra, quien deberá demostrar capacidad de reacción frente a uno de los técnicos más brillantes de la historia del fútbol.

Defensa en ruinas y la duda de Mbappé

El panorama para Xabi Alonso no podría ser más complicado. El Real Madrid afronta el duelo con una enfermería repleta de defensas que deja al técnico prácticamente sin opciones en la retaguardia. Éder Militao sufrió una rotura en el bíceps femoral que lo mantendrá fuera cuatro meses.

A esta baja se suman las de Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold -con dos meses de ausencia-, David Alaba y Ferland Mendy. Eduardo Camavinga tampoco estará disponible tras empeorar del esguince de tobillo, mientras que Dean Huijsen continúa sin recuperarse de sus molestias musculares.

Rondo en el entrenamiento del Real Madrid de este martes EFE

Como si esto fuera poco, Kylian Mbappé es seria duda para el encuentro. El delantero francés, máximo goleador del equipo con 25 de los 44 tantos del Real Madrid esta temporada, no se entrenó con el grupo el martes debido a molestias musculares en la pierna izquierda.

Aunque inicialmente parecía que solo sufría una fractura en el dedo anular de la mano izquierda, las molestias musculares que arrastra desde hace semanas han aumentado tras el partido contra el Celta, elevando el riesgo de una lesión más grave.

Los datos reflejan la importancia capital de Mbappé en el esquema ofensivo. Ha marcado 25 goles con un Expected Goals (xG) de 19,9 sobre 106 remates, lo que se traduce en 0,19 xG por remate y 0,24 goles por remate.

Su mapa de calor muestra una presencia constante en el área rival, con percentiles destacados en goles (97), remates (94) y toques en el área (92). Su ausencia obligaría a Alonso a reconfigurar completamente su propuesta ofensiva.

Cuando el sistema se desmorona

La debacle ante el Celta expuso las carencias más profundas del sistema de Xabi Alonso. El mapa de calor mostró un Real Madrid completamente desubicado, con zonas calientes concentradas en posiciones estériles y una incapacidad manifiesta para generar peligro real.

El gráfico de pases en campo rival de Valverde, Güler y Bellingham evidenció la falta de conexión entre líneas y la ausencia de fluidez en la circulación del balón.

Las líneas de pase completado (en verde) y fallado (en rojo) de estos tres futbolistas reflejan un equipo desconectado tácticamente. Bellingham, sin los suficientes esfuerzos, apenas pudo ejercer su influencia en zonas de creación. Valverde se vio sobrepasado en su intento de equilibrar labores defensivas y ofensivas, mientras que Güler careció del apoyo necesario.

Alonso ha intentado múltiples variantes tácticas. Comenzó con un sistema que priorizaba a Tchouaméni como líbero, implementó después una línea de tres defensas con carrileros altos como Trent para aportar profundidad.

Sin embargo, la cascada de lesiones ha obligado al técnico a improvisar constantemente, generando desorden posicional y pérdida de automatismos. El vestuario muestra señales de división en torno a su figura.

Guardiola y su City renovado

Enfrente, Pep Guardiola llega con un Manchester City que mantiene un rendimiento sólido en Premier League, ocupando la segunda posición con 31 puntos, solo dos por debajo del Arsenal. El equipo ha evolucionado tácticamente, sacrificando parte de su obsesión por la posesión en favor de un juego más vertical hacia la portería rival.

Erling Haaland continúa siendo una amenaza letal. El noruego ha marcado 15 goles en 27 partidos de Premier esta temporada, con 22 tantos en todas las competiciones. Marca un gol cada 81 minutos y realiza 4,14 disparos por cada 90 minutos.

Su capacidad física privilegiada lo convierte en el jugador perfecto para explotar las debilidades defensivas del Real Madrid.

Pep Guardiola y Haaland, tras un partido del Manchester City Reuters

Pero Haaland no es la única amenaza. Rayan Cherki, el extremo francés fichado del Lyon, ha ganado protagonismo en el esquema de Guardiola. Con apenas 398 minutos disputados en Premier League, acumula cinco asistencias.

Su última genialidad, una asistencia de rabona ante el Sunderland, dejó boquiabierto al propio Guardiola, quien declaró: "Nunca vi a Messi jugar y hacer un centro como lo ha hecho".

Jérémy Doku aporta velocidad y desborde por las bandas. En el centro del campo, Nico González se ha consolidado como el metrónomo del equipo tras las dificultades para suplir a Rodri. El español aporta fluidez en la circulación, juega rápido y a pocos toques, ganando duelos con rigor posicional.

Reacción contra venganza

Tácticamente, el partido promete ser un festín. Guardiola mantiene su filosofía de posesión -promedian el 61% en Champions- con ajustes que priorizan la verticalidad. Su 4-3-3 con Nico González como pivote da equilibrio, mientras que los movimientos de Bernardo Silva y Phil Foden generan constantes problemas.

Xabi Alonso deberá decidir si mantiene el sistema de tres centrales con carrileros altos que le funcionó ante el Athletic, o regresa a un esquema más convencional que permita mayor solidez ante el potencial ofensivo del City.

La ausencia de laterales naturales complica cualquier planteamiento, siendo probable que futbolistas como Tchouaméni o Valverde tengan que sacrificarse defensivamente.

Las estadísticas apuntan a un partido de alta intensidad. Nueve de los últimos diez enfrentamientos directos entre ambos en Champions terminaron con ambos equipos marcando. El Real Madrid promedia 2,4 goles por partido en esta Champions, mientras que el City anota dos por encuentro.

Para Guardiola, es una oportunidad de revancha tras las eliminaciones sufridas ante el Madrid en las últimas dos temporadas de Champions. También se permitió un comentario irónico sobre la situación de Xabi: "Que mee con la suya. Y como no meará colonia, le irá bien".

Para Alonso, es una prueba de fuego definitiva. El técnico intentó mostrarse sereno, asegurando sentir el respaldo del club, aunque la realidad de los resultados dice lo contrario. La derrota ante el Celta expuso problemas tácticos y una fragilidad mental preocupante en un equipo que terminó con nueve jugadores sobre el campo.

Un miércoles que puede cambiarlo todo

El Real Madrid arrancó la jornada quinto en la Champions con doce puntos, mientras que el Manchester City ocupaba la novena posición con diez unidades. Para ambos, el partido es crucial para asegurar su clasificación directa a octavos.

Pero en el caso del Real Madrid, hay mucho más en juego. Es el futuro de Xabi Alonso como entrenador del club. Es la credibilidad de un proyecto que parecía sólido hace unas semanas. Es la confianza de un vestuario dividido que necesita una victoria para volver a creer.

Este miércoles a las 21:00 horas, el Santiago Bernabéu será testigo de una batalla táctica entre maestro y discípulo. Guardiola, con un equipo renovado y hambriento de venganza. Alonso, con la obligación de encontrar soluciones con una plantilla mermada.

El análisis gráfico muestra las carencias del Madrid y la inspiración del City. Al final, todo se reducirá a quien sea capaz de imponer su idea sobre el césped cuando todo parece indicar que los dados están echados.