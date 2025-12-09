Koundé lidera la remontada del Barça con un doblete ante el Eintracht y acerca a los de Flick al top 8 de la Champions

El francés, con dos cabezazos en el 50' y 53', dio los tres puntos a un conjunto azulgrana que mejoró en la segunda parte.

Barcelona

Frankfurt

El himno de la Champions volvió a sonar en el Camp Nou 1.140 días después y la fiesta, esta vez teñida de azulgrana, acabó con buen sabor de boca para el Barça frente al Eintracht (0-2). [Narración y estadísticas del partido].

Se espantaron los fantasmas del pasado. Y eso que Knauff, el único superviviente de aquel Eintracht que tomó el feudo culé en 2022, puso pimienta al choque adelantando a los teutones en la primera mitad. Fue un espejismo y un serio aviso a los de Flick, que cambiaron su imagen tras el descanso.

Pasaron de estar espesos en ataque y vulnerables en defensa, a acosar la portería de Zetterer sin piedad. Una noche en la que las estrellas no brillaron con luz propia y donde los actores secundarios tuvieron que salir al rescate.

Lo hizo Koundé, uno de los más criticados este año. El francés, con dos testarazos en un lapso de tres minutos le dio la vuelta a la tortilla y allanó el camino a un conjunto blaugrana que acabó llevándose los tres puntos al bolsillo sin pasar demasiados apuros.

Atascados

Saltó mandón el Barça con el pitido inicial. Jugando en casa y ante un rival de menor entidad que no tuvo problemas en ceder la iniciativa, los de Hansi Flick controlaban a su antojo todo lo que ocurría sobre el verde. Pero se fueron diluyendo con el paso de los minutos en lo que acabó siendo una primera parte pobre.

Dispararon más veces, ocho, pero no lograron derribar el muro del Eintracht. Lewandowski mandó a guardar un gol anulado por fuera de juego previo de Raphinha y Zetterer evitó el tanto de Gerard Martín a un violento disparo del canterano desde la zona de tres cuartos. Fermín tuvo también el gol en sus botas, pero poco más.

Sin demasiada velocidad en la circulación y con un Lamine Yamal desaparecido en combate, el Barça permitió que los alemanes crecieran con el paso de los minutos. No llegaron demasiado, pero hicieron mucho daño en sus aproximaciones.

Los jugadores del Eintracht celebran el gol de Knauff contra el Barça. REUTERS

La primera, en el 21, acabó en el fondo de la red. Brown robó en campo propio y la defensa del Barça quedó totalmente expuesta. Knauff se desmarcó con toda una autopista por delante, Gerard Martín no llegó al corte y el '7' alemán se quedó mano a mano ante Joan García para superarle con calidad con su pie izquierdo.

Knauff, el único superviviente de la conquista del Eintracht al Camp Nou en 2022, se encargó esta vez de hacer vibrar a los más de 2.500 aficionados situados en lo más alto del estadio. Un gol que encendió a los germanos y que dañó la moral de un Barça incapaz de rebelarse.

Y es que un disparo de Fermín bloqueado por un defensa fue lo único reseñable de los hombres de Flick, que se marcharon con caras largas al túnel de vestuarios.

Momento Koundé

Cambió los cromos Flick en el descanso. Dio entrada a Rashford en lugar de Fermín, pero el héroe, totalmente inesperado fue Jules Koundé. Al lateral francés le bastaron tres minutos para darle la vuelta a la tortilla. Dos martillazos al fondo de la red que evidenciaron los problemas defensivos del Eintracht.

En el primero, el galo tan solo tuvo que poner la cabeza a un centro tenso y teledirigido a su frente de Rashford. Sin apenas respiro, en el 53, se quedó solo en el segundo palo para mandar el cuero con la testa al fondo de las mallas tras un envío bombeadísimo de Lamine (se perderá el partido contra el Slavia por amarillas).

Koundé cabecea para marcar su segundo gol contra el Eintracht. REUTERS

El Barça supo cambiar el chip a tiempo y con el marcador a favor todo fue más fácil. Bombardearon la portería de Zetterer donde la cantidad de las ocasiones primó sobre la claridad de las mismas.

Con el paso de los minutos bajaron el pie del acelerador y únicamente se dedicaron a hacer pasar los minutos. Les bastó con pisar el acelerador para remontar y una vez conseguida la tarea le pusieron cloroformo al choque para no sufrir en los últimos compases.

Barça 2-1 Eintracht

Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Balde (Christensen, min.89); Eric García, Pedri; Lamine Yamal (Roony, min.89), Fermín (Rashford, min.46), Raphinha (De Jong, min.66); y Lewandowski (Ferran Torres, min.66).

Eintracht Frankfurt: Zetterer; Kristensen, Koch, Theate, Brown; Doan (Ngankam, min.89), Larsson (Dahoud, min.68), Chaibi (Bahoya, min.77), Skhiri, Götze (Can Uzun, min.77); y Knauff (Wahi, min,68).

Goles: 0-1: Knauff, min.21. 1-1: Kounde, min.50. 2-1: Kounde, min.53.

Árbitro: Davide Massa (ITA). Mostró tarjeta amarilla a Knauff (min.28), Lamine Yamal (min.56) y Gerard Martín (min.61).

Incidencias: Partido de la jornada 6 de la fase liga de la Liga de Campeones disputado en el Spotify Camp Nou ante 38.439 espectadores, unos 2.300 aficionados del Eintratch.