La durísima acción que envuelve de polémica la Copa Libertadores: Filipe Luís, campeón con el Flamengo

Un momento de tensión con el árbitro en la final de la Copa Libertadores entre el Flamengo y el Palmeiras. REUTERS

El Flamengo se proclamó campeón de la Copa Libertadores para sumar el cuarto entorchado a sus vitrinas. Lo hizo tras imponerse de manera ajustada (0-1) al Palmeiras gracias a un solitario gol de Danilo en la segunda mitad.

Pero sobre todo el partido quedó marcado y manchado por una acción polémica que levanta las iras del equipo perdedor. Una jugada que pudo cambiar el sino de la final y que, sin embargo, no fue castigada en proporción a su dureza.

Sucedió en la primera mitad. Con el juego parado después de una falta y todavía con el marcador en empate (0-0), el Flamengo se pudo quedar con diez futbolistas por una durísima acción protagonizada por Pulgar.

rapaziada, GARFARAM o Palmeiras legal



isso é muito pra expulsão



esse Pulgar é maluco? pic.twitter.com/JrZHl4wrHk — Central do Braga (@CentralDoBrega) November 29, 2025

El futbolista chileno se empleó con violencia sobre Fuchs, el jugador del Palmeiras, y le propinó una dura patada a la altura de la tibia que a punto estuvo de causarle una lesión de gravedad.

El 'verdao' cayó al suelo rápidamente doliéndose de su pierna derecha ante el impacto que acababa de sufrir con los tacos de la bota de Pulgar, que había ido con la plancha por delante. Durante varios instantes, Fuchs estuvo tendido sobre el terreno de juego y tuvo que ser atendido por los servicios médicos.

El Flamengo, campeón de la Libertadores. REUTERS

De hecho, las imágenes fueron esclarecedoras. La entrada de Pulgar le abrió una gran herida a la altura de la tibia que le dejó la pierna sangrando.

Esta dura acción, sin embargo, fue castigada tan sólo con cartulina amarilla por parte de colegiado. De hecho, no fue ni siquiera revisada en el VAR, algo que ha levantado la indignación en el bando del Palmeiras, que consideraban que esa acción bien podría haber cambiado el sino de la final.

Filipe Luis, campeón

La alegría se quedó en el bando del Flamengo, que se proclamó campeón de la Copa Libertadores para sumar así su cuarto título en esta importante competición.

El artífice de este éxito desde el banquillo no es otro que Filipe Luís. El exjugador del Atlético de Madrid, reconvertido hace apenas unos meses en entrenador, está firmando un inicio glorioso como técnico, y no ha tardado en conseguir un importante hito.

Este triunfo tiene mucho color atlético, ya que no es el único excolchonero que ha llevado al Flamengo hasta la gloria. Bajo la batuta de Filipe Luis también se encuentran los exatléticos Samu Lino y Saúl, dos futbolistas que hasta hace muy poco maravillaban en el Metropolitano.