István Kovács, uno de los árbitros más consagrados, dirigirá el Liverpool - Real Madrid de la Champions

El árbitro rumano István Kovács ha sido designado para dirigir el encuentro entre el Liverpool y el Real Madrid que se disputará este martes 4 de noviembre en Anfield, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League.

Kovács no es un desconocido para el Real Madrid. Será la quinta ocasión en la que el colegiado rumano pite a los blancos en la máxima competición continental, mientras que con los reds tiene un historial más limitado.​

En los cuatro encuentros previos que ha arbitrado al conjunto blanco en Champions League, el equipo español ha cosechado tres victorias y una derrota, un balance que supone un dato alentador para los madridistas.

Itsvan Kovacs, durante un Liverpool - Real Madrid. EFE

La temporada pasada dirigió dos partidos del Madrid con resultados positivos: el 5-2 ante el Borussia Dortmund en la fase de liga y el 3-1 de la vuelta del playoff contra el Manchester City, que clasificó a los blancos para los octavos de final.​

Sin embargo, también tiene en su haber el partido más polémico con el Madrid: el 4-3 en contra en la ida de las semifinales de la Champions 2021-22 frente al Manchester City en el Etihad, donde permitió la continuidad de una jugada tras una falta que derivó en el gol de Bernardo Silva, decisión que generó protestas del equipo español.​

Kovács ya dirigió un Liverpool-Real Madrid precisamente en Anfield. Fue en la ida de los octavos de final de la temporada 2022-23, cuando los de Ancelotti se impusieron por un contundente 2-5 que encarriló su clasificación a cuartos de final. Aquel encuentro marcó un precedente favorable para el Real Madrid con el rumano al frente en territorio inglés.​

El historial de Kovács con el Liverpool es prácticamente inexistente. Según registros de 2023, el árbitro rumano nunca había pitado al conjunto red antes del mencionado partido de octavos de final.

Esto significa que el encuentro del martes será apenas el segundo partido que dirija al Liverpool en competición europea, lo que convierte a Kovács en un colegiado aún poco conocido para los aficionados de Anfield.​

Máxima élite

István Kovács nació el 16 de septiembre de 1984 en Carei, Rumanía, y actualmente tiene 41 años. Posee doble nacionalidad rumana y húngara, y en su vida profesional fuera del arbitraje es profesor de Educación Física.

Alcanzó la condición de árbitro internacional FIFA en 2010, debutando en categorías inferiores de la UEFA como la Eurocopa Sub-19.​

Su ascenso en el arbitraje europeo ha sido constante y destacado. En 2022 dirigió la final de la Conference League entre la Roma y el Feyenoord, y más recientemente arbitró la final de la Europa League de la pasada temporada entre el Bayer Leverkusen y el Atalanta.

Su mayor logro hasta la fecha fue dirigir la final de la Champions League 2024-25 entre el PSG y el Inter de Milán, consolidándose como uno de los árbitros favoritos de la UEFA para los grandes encuentros.​

Kovács es conocido por su estilo disciplinado y enérgico, con una media de 5.19 tarjetas amarillas por partido y 0.13 tarjetas rojas, según estadísticas de la temporada 2024-25.

Su capacidad para comunicarse en varios idiomas le permite mantener un mejor control del partido al interactuar con jugadores de distintas nacionalidades. La UEFA lo considera actualmente uno de los colegiados con mayor proyección en Europa y le asigna regularmente partidos de alto calibre.​

Para el encuentro del martes, Kovács estará asistido en las bandas por sus compatriotas Mihai Marica y Ferencz Tunyogi, mientras que el alemán Bastian Dankert se encargará del VAR con el suizo Fedayi San como asistente.​