El crecimiento de Chema Andrés lejos del Real Madrid: protagonista en el Stuttgart e indiscutible en la Sub-21

Chema Andrés (Valencia, 2005) se encuentra dando sus primeros pasos en la élite del fútbol. Un pivote que irrumpió con fuerza en las categorías inferiores del Real Madrid y que pudo cumplir su deseo de debutar con el primer equipo antes de decir adiós y ganarse un futuro retorno lejos del Bernabéu.

"Fue bastante difícil decir adiós al club en el que has estado los últimos 7 años. Fuera del Real Madrid hace mucho frío", declaró recientemente Chema Andrés en los micrófonos de la Cadena Cope. Hizo las maletas rumbo a Stuttgart y no ha tardado en entrar en calor.

Chema asumió el reto sin dudar y le han bastado un par de meses para convertirse en una pieza cada vez más importante del centro del campo de un equipo que el año pasado jugó la Champions. Suma cerca de 400 minutos en ocho partidos y está dejando su huella con su madurez táctica y su personalidad en el campo.

88,5 % de acierto en el pase, 66,7 % de duelos ganados y 17 recuperaciones son las estadísticas principales de un futbolista que ya ha marcado un gol con la camiseta del equipo alemán.

Poco a poco está despertando el interés de grandes clubes europeos, pero siempre será el Real Madrid quien tenga la última palabra. Y es que los blancos decidieron vender únicamente el 50% de los derechos de Chema Andrés por una cifra cercana a los tres millones.

Tampoco ha pasado desapercibido en la Federación. Bien es cierto que Luis de la Fuente todavía no ha contado con él, es demasiado pronto, pero sí que se ha convertido en una pieza clave de la Sub-21. Ya fue convocado en el parón de septiembre y este viernes fue también titular en la goleada a Noruega.

Queda aún toda la temporada por delante, pero Chema Andrés ya está dejando su huella. Será su progresión y las necesidades del Real Madrid en su posición quienes acaben determinando su futuro.

El caso de Víctor Muñoz

Mucho más cerca de Madrid, en Pamplona, Víctor Muñoz también está haciendo méritos para ser tenido en cuenta en un posible regreso. Bien es cierto que su posición de extremo le dificulta mucho tener un hueco en el equipo de Xabi Alonso ante el talento a raudales que existe en esa zona del campo, pero su rendimiento en Osasuna no debe pasar por alto.

En apenas ocho jornadas se ha convertido en un jugador imprescindible para Alessio Lisci. Un jugador eléctrico que ha casado a la perfección con El Sadar y que ya ha dejado algunas píldoras de su talento.

Suma 500 minutos en los que ha marcado un gol y ha repartido una asistencia. Su tanto, frente al Elche, es uno de los mejores del campeonato hasta la fecha. Además, ha sido clave provocando rojas y penaltis.

Al igual que con Chema Andrés, el Real Madrid se guardó el 50% de sus derechos al venderlo a Osasuna. Quien sabe si para una futura vuelta o si para traspasarle a otro club en el futuro por más dinero.