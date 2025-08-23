Así fue el penalti por mano de Balde en el Levante - Barça que pitó Hernández Hernández tras revisar la jugada en el VAR

Levante

Barcelona

El Barça ha caído en la primera parte en la trampa de un Levante que ha sabido encontrar las fisuras a un defensa rival muy adelantada. Los de Hansi Flick, fieles a su estilo, plantaron la línea de cuatro en tres cuartos de campo y el equipo sufrió de lo lindo al contraataque.

A los 15 minutos de juego el equipo dirigido por Julián Calero ya estaba por delante en el marcador. Sin embargo, la sorpresa fue la resistencia heroica a las continuas ofensivas de un Barça que se topaba una y otra vez con el muro granota. Jugó sus cartas el Levante y al filo del descanso encontró la recompensa del gol.

En un mal saque de esquina ejecutado por Raphinha, el balón le llegó a Lamine en la frontal del área y a partir de ahí se creó la contra perfecta.

Hernández Hernández señaló penalti en esta acción de Balde tras consultar el VAR. #LaCasaDelFútbol #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/TbUjA8OBdU — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) August 23, 2025

Interceptó el disparo la zaga del Levante e inmediatamente armaron un contraataque de libro que terminó con el disparo de Morales y la mano de Balde.

El capitán del conjunto levantinista no tardó en reclamarle a Hernández Hernández el posible penalti, mientras que el colegiado canario se echaba las manos al auricular para escuchar la descripción de la jugada que le transmitían desde la sala VOR.

Tras unos segundos, hizo el gesto de acudir al monitor y tras un par de visionados de la acción, ingresó de nuevo al terreno de juego señalando el punto fatídico. No tuvo más castigo la acción para el Barça, aunque podía haber amonestado a Balde con la tarjeta amarilla y hubiese sido la segunda.

Morales asumió la responsabilidad de lanzar la pena máxima y el extremo no falló desde los once metros. Joan García le aguantó, pero el capitán granota se lo tiró a un lado y el balón terminó en el fondo de la portería.