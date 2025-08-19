El regreso de Xabi Alonso al Bernabéu tras una década de aprendizaje entre Guardiola y Ancelotti

Real Madrid

Osasuna

"Que pase lo que tenga que pasar y sienta lo que tenga que sentir". Xabi Alonso dice no haberse preparado para las emociones que le esperan este martes en el Santiago Bernabéu. Su regreso con el Real Madrid, once años después, ahora a los mandos del equipo.

El proyecto de Xabi Alonso aterriza en el coliseo blanco para el debut en La Liga contra Osasuna. La ilusión entre el madridismo está disparada tras una temporada gris que cerró el capítulo de Ancelotti y la llegada del entrenador español revelación.

Un hombre de la casa. Como jugador caló en el Bernabéu ("tengo ganas de volver a sentir esa conexión con la gente", decía este lunes Alonso) y como entrenador inició su andadura en Valdebebas.

Ese cariño ya lo sintió Xabi Alonso en su última vez en el Bernabéu, y no vestía la camiseta blanca. Fue con el Bayern Múnich, un 18 de abril de 2017, en un partido del Champions del que salió ovacionado cuando fue sustituido. "Me voy emocionado", decía hace ya más de ocho años.

Por aquellas, a un mes de colgar las botas, Xabi Alonso ya estaba en fase de aprendizaje para convertirse en entrenador. Estaba destinado, como vaticinó uno de sus muchos maestros, Jose Mourinho, en 2010: "Xabi será un gran entrenador, me recuerda a Pep [Guardiola] cuando lo tuve de jugador".

Guardiola fue otro maestro para el tolosarra. Su presencia en el banquillo bávaro allá por 2014 fue crucial para su salida del Real Madrid. Dejó la Casa Blanca tras ganar la Champions y pasar un año a las órdenes de Ancelotti, con quien volvería a coincidir en Múnich en su último año de carrera.

También tuvo su reencuentro con Guardiola, aunque fue cuando ya había realizado el curso de entrenador, haciéndole una visita en uno de sus entrenamientos en el Manchester City. Gestos que resumen a un Xabi Alonso que supo empaparse de los entrenadores que tuvo.

Xabi Alonso dialogando con Pep Guardiola en un entrenamiento del Manchester City en 2018

Además de los mencionados Mourinho, Ancelotti y Guardiola, Xabi tuvo otros profesores de jugador como Rafa Benítez [en el Liverpool] o Vicente del Bosque [en la Selección]. De todos fue sacando algo, como ha ido expresando en diferentes entrevistas desde su retirada.

Mourinho le transmitió el hambre competitiva y el manejo del grupo; Benítez le reveló el gusto por el análisis y la táctica; con Ancelotti aprendió el manejo humano, la calma; y con Guardiola entendió otra forma de ver el juego, otra perspectiva sobre el balón y los espacios. Del Bosque aportó equilibrio humano y confianza grupal, algo fundamental.

Pero si Xabi Alonso tuvo un gran modelo, alguien al que de verdad idolatró, no fue ninguno de ellos sino su padre, Periko Alonso. Disciplina, valores y pasión por el aprendizaje constante. Las máximas sobre las que se rige el nuevo entrenador del Madrid.

Este martes se cierra el círculo que arrancó con la despedida del Xabi Alonso jugador del Madrid y del Bernabéu la tarde del 24 de mayo de 2014.

Xabi Alonso, ovacionado en su último partido en el Bernabéu con el Bayern en 2017

En el camino, Xabi Alonso realizó el curso de entrenador UEFA Pro impartido por la RFEF siendo parte de una generación inolvidable, junto a otros ilustres como Raúl, Víctor Valdés o Xavi Hernández.

"He sido curioso para aprender", ha reconocido en alguna ocasión un Xabi Alonso que nunca perdió el foco de tener su propio sello.

"Cada uno me ha enseñado algo, ya sea en lo futbolístico o en cómo liderar un grupo. Pero luego tienes que definir tu propio método, con tu personalidad y tu librillo", decía a los medios del Madrid tras su presentación sobre la influencia de los entrenadores que tuvo durante su carrera.

Ahora ese librillo le toca ponerlo en práctica sobre el césped del Bernabéu, y este lunes en rueda de prensa ya trazó algunas de las líneas del Madrid que quiere.

Habló de las distancias entre líneas: "Es importante que a las vueltas [Vinicius y Mbappé] no se queden colgados, pero que también cuando ataquemos la línea de defensa empuje". Y también del rol orgánico de los líderes: "No se designa un líder. Es algo natural que se genera por lo que transmite al resto".

Además, quedó claro que Xabi Alonso es un hombre de club, alineándose con la postura del Real Madrid en charcos como el partido de Miami o la negativa de LaLiga a aplazar el choque de este martes.

Alrededor de 50 personas han tenido el privilegio de entrenar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu a lo largo de su historia. Ahora le llega el turno a Xabier Alonso Olano, hijo de Periko.