El Barça conquista el Gamper tras vapulear al Como de Cesc Fábregas en una exhibición de pegada y presión adelantada

El FC Barcelona se ha llevado el Trofeo Joan Gamper tras golear (5-0) al Como 1907 de Cesc Fábregas en un partido plácido para los de Hansi Flick.

El encuentro, disputado en el Estadi Johan Cruyff ante la imposibilidad de regresar a tiempo al Camp Nou, como estaba previsto, quedó resuelto en la primera parte gracias a un doblete de Fermín, un tanto de Raphinha y otro de Lamine Yamal. En la reanudación, el 10 firmó la manita.

Más allá de lo futbolístico, los discursos previos al partido dejaron momentos interesantes. Ter Stegen, reintegrado como capitán, fue recibido con aplausos por su afición y recalcó que es momento de "mirar hacia adelante".

El inicio del partido no fue fácil para los de Hansi Flick. El Como hizo gala del estilo con el que Cesc Fábregas ha instalado al club italiano en la élite: presión adelantada, valentía y criterio con el balón.

Durante los primeros veinte minutos, el Barça no se sintió cómodo y la posesión estuvo muy disputada. Después de algunos tímidos avisos sobre la portería de Joan García, se vio a un Barça impreciso y nervioso.

Sin embargo, Fermín hizo lo que mejor sabe: aparecer, llegar y marcar. Corría el minuto 21 cuando la presión blaugrana surtió efecto. Le cayó el balón en la frontal y, sin pensárselo dos veces, se sacó de la manga un chut cruzado para adelantar al Barça.

El gol le sentó muy bien a los culés. Una vez serenados, se hicieron con la posesión y el Como se echó atrás para evitar las contras blaugranas.

El plan no le sirvió a Cesc. El Barça, excelente en la presión, traducía cada error en la salida de balón en ocasiones claras.

En el minuto 35, Fermín volvió a exhibir su pegada y firmó el segundo con otro chut desde media distancia. Dos minutos más tarde, una gran cabalgada de Rashford permitió al inglés plantarse en línea de fondo y ceder para que Raphinha anotase el tercero a placer.

Los goles noquearon al equipo italiano y el partido cambió totalmente. En el minuto 42, Lamine Yamal hizo el cuarto con la misma fórmula: presión adelantada de Raphinha, que robó la cartera a Van der Brempt en su área antes de ceder atrás para que el 10 la empujase a puerta vacía.

El partido estaba visto para sentencia al descanso tras 45 minutos de más pegada que juego para el conjunto catalán.

Tras la reanudación, el partido siguió el mismo patrón. Flick sentó a Rashford y a Eric García y dio la oportunidad a Ferran Torres y Jules Koundé.

En el minuto 48, cuando los jugadores apenas se habían asentado sobre el terreno de juego, Lamine Yamal hizo el quinto tras una gran jugada colectiva. Balde rompe líneas, cede para Ferran, que recibe, levanta la cabeza y abre a la banda derecha.

Por allí apareció Lamine para mandar un pase a la red al primer toque, con el interior, en un gesto tan estético como eficaz. Era el doblete para el 10, imparable toda la noche, y la manita para el Barça con medio partido por disputar.

El quinto acabó por desmoralizar al Como. Los italianos eran ya una sombra del equipo valiente que miró a los ojos al Barça en el primer cuarto de hora y el partido se destensó.

El ritmo bajó y los jugadores disfrutaron de un tipo de fútbol que solo se puede ver en estas alturas de calendario. Lamine Yamal siguió haciendo de las suyas y estuvo cerca de hacer el hat-trick en más de una ocasión.

Flick aprovechó que el partido estaba sentenciado para hacer cambios. Lamine y Fermín, autores de un doblete cada uno, se fueron al banco ovacionados. También se marcharon Araújo y Balde. Llegaba así la oportunidad para Gerard Martín, Dro Fernández, Christensen y Roony Bardghji.

El sueco estuvo muy participativo en los últimos minutos, aunque el Barça había bajado de marcha. El Como intentó hacer el gol de la honra, pero sus delanteros no estuvieron acertados.

La más clara fue para Assane Diao. Corría el minuto 86 y el atacante se plantó solo ante la portería de Joan García en la más clara para los italianos. Su disparo se marchó altísimo.

De Jong y Pedri dejaron su sitio a Gavi y Casadó minutos antes, y el centro del campo apenas notó la diferencia. Los dos canteranos se adueñaron del partido y los últimos minutos se le hicieron largos al Como.

El partido estaba resuelto desde hace mucho tiempo. La primera parte del Barça explica por qué Flick ha cambiado a este equipo: el buen juego importa, pero la pegada, más.