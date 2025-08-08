Ronald Araujo se burla del 'outfit' de Lamine Yamal: "¿Qué son esas botas? Parece Michael Jackson"

A pesar del conflicto interno que se vive en 'Can Barça' con la tensa relación entre el club y Marc-André Ter Stegen, los jugadores tratan de mantenerse ajenos a esta problemática y en vísperas del comienzo de la temporada todo son risas y bromas en el vestuario.

Tras el entrenamiento que tuvo lugar en la tarde del jueves, Ronald Araujo -nuevo capitán del equipo en detrimento del portero alemán- grabó el novedoso 'outfit' que vistió Lamine Yamal y que no pasó desapercibido para nadie.

Entre risas, el central uruguayo publicó una 'storie' en Instagram pidiendo ayuda para publicar el conjunto de ropa que llevaba puesto el extremo del Barça: "Miren lo que es este outfit. Mirén lo que son esas botas. Pareces Michael Jackson", le dijo entre risas a a un Lamine que respondió: "Hermano, tienen estilo. ¿Estás loco o qué?".

🤣 ¡@RonaldAraujo_4 alucina con el 'outfit' de Lamine Yamal! 🤣



👀 Y tú, ¿qué nota le pones a la vestimenta del '10' del Barça? pic.twitter.com/rm9XmKERXZ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 7, 2025

Araujo aparentemente terminó cediendo y contestó: "Tremendo estilo, la verdad que sí. Te queda bien solo a vos". Con los dos jugadores riéndose a carcajadas, el sentido del humor reina en un vestuario que parece estar listo para el comienzo de la exigente temporada.

El Barça afronta el nuevo curso con una presión mayor debido al gran año que registraron los de Hansi Flick con el título de Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Aparentemente, la dirección deportiva ya ha dado por finalizado el mercado con las incorporaciones de Joan García y Rashford, por lo que ya todo queda en manos de Hansi Flick.

La actualidad del Barça

El FC Barcelona ha informado que, a raíz del expediente disciplinario abierto al jugador Marc-André ter Stegen, y mientras no se resuelva definitivamente este procedimiento, el club, de forma consensuada con la dirección deportiva y el staff técnico, ha decidido retirarle temporalmente la capitanía del primer equipo de fútbol.

"Durante este período, las funciones de primer capitán serán asumidas por el hasta ahora segundo capitán, el jugador Ronald Araujo", señala el comunicado emitido por el club azulgrana a primera hora de la tarde de este jueves.

Según avanzó TV3, el club había solicitado a Hansi Flick que retirara el brazalete al guardameta, pues con un proceso disciplinario abierto no puede formar parte del grupo de capitanes que la plantilla elegirá en votación.

El objetivo del Barça es que la baja del portero exceda los cuatro meses, lo que permitiría inscribir nuevos refuerzos —comenzando por el guardameta Joan García— y así acelerar los trámites antes del cierre del mercado.

Este episodio, sin precedentes en el club, intensifica el debate sobre responsabilidades y liderazgo en el vestuario y marca un antes y un después en la gestión de capitanes en el fútbol español.