Marta Torrejón, futbolista del Barça: "Jugar para España era una pérdida de tiempo"

En menos de diez años, el fútbol femenino en España ha experimentado una transformación sorprendente, pasando de no figurar en el panorama internacional a codearse con las favoritas en las grandes competiciones de selecciones.

La Selección atravesó una etapa de carencias deportivas y logísticas: exigía mejor entrenador, viajes dignos e instalaciones adecuadas. Fueron años de presión constante para revertir décadas de olvido en la élite. Aquella lucha silenciosa se tradujo en resultados palpables en el césped.

El esfuerzo colectivo quedó refrendado con el título del Mundial en 2023 y la conquista de la Nations League en 2024. Este domingo, la gloria vuelve a estar cerca: la final de la Eurocopa frente a Inglaterra en Basilea será la prueba definitiva.

Esta época no la ha vivido Marta Torrejón. Tras el Mundial de 2019, colgó las botas con la absoluta, acumulando 90 internacionalidades y ostentando el récord de presencias. Desde entonces, ha seguido siendo pieza clave en el Barcelona, con tres Champions League y varios títulos de Liga y Copa.

Antes de su retirada, protagonizó una de las grandes revueltas del balompié femenino español. Después del Mundial 2015, ella y sus compañeras forzaron la destitución de Ignacio Quereda tras casi treinta años en el cargo, exigiendo profesionalidad y respeto.

"Disfruté jugando con la selección nacional, pero la preparación y la atención a la jugadora fueron mínimas. Para decirlo sin rodeos, fue una pérdida de tiempo", ha dicho Torrejón a AP.

"Tanto el nivel de entrenamiento como el de preparación física se desplomaron en comparación con lo que teníamos en el Barcelona. Fue como dar un paso atrás. Me dicen que ahora ya no es así, y me alegra mucho oírlo".

Olga Carmona y Cata Coll, celebrando el pase a la final de la Eurocopa femenina EFE

La exazulgrana reconoció avances con el seleccionador Jorge Vilda, pero estimó que el equipo no explotó todo su potencial durante su etapa al mando. Esa sensación la llevó a emprender un nuevo rumbo centrada en la élite de clubes.

En 2022, varias internacionales amenazaron con no vestir más la camiseta hasta que la federación asumiera un plan profesional. La presión terminó respaldada por la dirección, y el combinado alcanzó su cénit con la corona mundial de 2023.

Sin embargo, las celebraciones se vieron empañadas por el escándalo de Luis Rubiales, quien besó a Jenni Hermoso sin consentimiento en la ceremonia en Sídney. Aquel episodio marcó un punto de inflexión institucional.

Hoy, la convivencia es otro cantar. La nueva entrenadora, Montse Tomé, ha instaurado métodos vanguardistas de preparación y táctica, cimentando a España como líder en goles, posesión y eficacia defensiva.

La Eurocopa, un éxito global

La Eurocopa Suiza 2025 batió récords con 623.088 espectadores, superando los 574.875 de Inglaterra 2022. Se espera que la cifra suba a 650.000 cuando se cierre la final en Basilea, consolidando la cita femenina como la más multitudinaria de la historia.

Asimismo, el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, valoró el torneo como "un hito en la evolución del deporte", destacando la enorme repercusión mediática y la inversión sostenida en el fútbol femenino, que augura un futuro aún más prometedor.

Por su parte, la directora de fútbol femenino de la UEFA, Nadine Kessler, resaltó que la Eurocopa 2025 "ha superado todas las expectativas" y servirá de guía para un crecimiento ambicioso. La audiencia global roza los 500 millones y sigue batiendo marcas.