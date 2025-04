Adiós a Hugo 'El Loco' Gatti: "La realidad es que se fue hace ocho meses con mamá"

El exportero Hugo 'El Loco' Gatti, símbolo de varias generaciones de hinchas argentinos, y de Boca Juniors en especial, murió este domingo a sus 80 años tras permanecer dos meses internado en un hospital de la ciudad de Buenos Aires.

Con un récord de 765 partidos en la Primera División entre 1962 y 1988, Gatti se consolidó como el portero con más presencias en la historia del torneo argentino. Tras su debut en Club Atlético Atlanta, defendió los colores de River Plate y Gimnasia y Esgrima La Plata antes de aterrizar en 1976 en Boca Juniors, donde, junto a Diego Armando Maradona, obtuvo tres títulos locales (dos en 1976 y uno en 1981) y tres internacionales (Copas Libertadores de 1977 y 1978, e Intercontinental de 1977).

Apodado 'El Loco' por su estilo osado y arriesgado, se destacó por jugar mucho con los pies, salir lejos de su línea y desafiar al rival con gestos provocadores. Su intuición y personalidad lo convirtieron en un referente único, capaz de cambiar el ritmo de un partido desde el arco.

La caída que sufrió en la vía pública, que le provocó la fractura de cadera, y la posterior complicación con un cuadro respiratorio agudo marcaron el inicio de su delicado estado de salud. Ingresó al Hospital Pirovano de Buenos Aires, donde permaneció dos meses bajo cuidados intensivos hasta su deceso.

Su hijo Lucas Gatti compartió una emotiva carta en la que relató los últimos días de su padre:

"Estaba en paz y se peleó hasta último momento. Al hospital le agradecimos mi hermano y yo porque ha hecho todo, del primero al último. Él también ha puesto lo suyo, era una persona fuerte y lo ha demostrado.

A veces llega a un punto donde alargar el sufrimiento... Nosotros no quitamos el respirador sino que simplemente hemos dicho que si no había nada que hacer, que dejen de hacerlas para alargar algo que no tenía sentido.

Mi padre se fue el día que murió mamá hace ocho meses, desde ese día ya no era Superman. Esa es la realidad. La caída que tuvo en la calle, cuando se fracturó la cadera, fue una anécdota. Hubo momentos de esperanza pero la realidad es que era una persona de 80 años y con problemas. Todo arranca con un estado anímico. Hemos hecho de todo para llevárnoslo a Europa, donde vivía yo. Pero él no ha querido...

Tuvimos la suerte de convivir con súperman. Solo agradecerle a la vida por haber vivido con un genio en las 24 horas del día. Como padre, no lo puedo explicar. Estos tipos no se explican, salen uno cada tanto y, como era arquero, era padre; y como era padre, era marido. Un tipo diferente. Lo llamaban 'loco', 'polémico', pero era un genio. Nunca vi un tipo con tanta intuición. Así era en casa también.

El mensaje más grande que dejó es que, sobre todo en los tiempos que corren, él nunca se preocupó por lo que hay que decir o no. Cuando hablabas con él, sabías que el tipo decía lo que pensaba; te guste o no, estés de acuerdo o no. Eso no ocurre mucho hoy... Eso es un valor que no tiene precio. Siempre fue un tipo muy legítimo, muy puro. Él fue el marketing puro cuando el marketing no existía. El mundo del fútbol lo va a recordar como un tipo que cambió todo".