Cinco duras confesiones de Athenea del Castillo y su barrera para no jugar en el Barça: "Antes me buscaría otra profesión"

Athenea del Castillo es una de las mejores jugadoras del Real Madrid femenino. Una futbolista incansable que cuenta con una gran calidad para desbordar por la banda derecha. También es una referencia en la Selección, donde se junta habitualmente con muchas jugadoras del Fútbol Club Barcelona.

La delantera es una de esas personas que habla claro, huye de tópicos y no tiene problema tanto en reconocer la buena labor del eterno enemigo como en decir que jamás vestiría de azulgrana.

Athenea ofreció una entrevista en la Cadena Cope en la que soltó varias confesiones y fue tajante a la hora de responder si algún día ficharía por el Barça: "Antes me buscaría otra profesión".

"De verdad que lo pienso. Yo no tengo un precio porque mis principios y mis valores están por encima de todo. Tanto el Deportivo de La Coruña como el Real Madrid me lo han dado todo. Yo soy desde pequeña madridista", dijo sobre la imposible opción de firmar por el Barça algún día.

Athenea no sólo no jugaría con el equipo culé, tampoco con el Atlético de Madrid: "Mis principios y mis valores son que el Real Madrid me lo ha dado todo, como en su día el Deportivo de La Coruña, y yo les debo muchísimo. Yo siento que el Real Madrid va a ganar cosas y que quiero estar ahí para verlo".

Las confesiones de Athenea

Athenea del Castillo dejó varios titulares de gran calibre durante su entrevista, frases que dejaron claro que, al igual que rechaza la opción de jugar con el Barça jamás, no le duelen prendas en reconocer el trabajo que se hace en el club catalán.

La delantera blanca sintió "muchísima alegría" por ganar un Clásico por primera vez hace unas semanas: "Fue una liberación porque el equipo trabaja día tras día para estar cerca de los mejores, y en este caso el Barça es el mejor. Conseguimos la victoria y yo lloré porque soy muy sensible".

En cuanto a la polémica en este Clásico, en el que anularon un gol al Barça en los últimos minutos por fuera de juego, Athenea no tuvo problemas en reconocer que la colegiada se equivocó en favor del Real Madrid: "No pasa nada por reconocerlo, no es fuera de juego, se equivocan al igual que se equivocan los chicos".

Athenea no dudó en lanzar flores a las futbolistas del FC Barcelona con las que coincide en la Selección: "Mi relación es muy buena, me llevo bien con todo el mundo por suerte. Cada vez que vengo aquí estoy rodeada de las mejores jugadoras del mundo. Quiero absorber todo al máximo y ellas son un espejo en el que me puedo mirar por todo lo que han conseguido en su trayectoria".

La futbolista del Real Madrid confesó que la culé que mejor le cae es Alexia Putellas y que las heridas que se abrieron con la polémica tras el beso de Luis Rubiales ya están cerradas. "Estamos todas muy tranquilas y super contentas. Yo disfruto mucho cada vez que vengo aquí al igual que en mi club".

La comparación con los chicos

Athenea también habló alto y claro sobre la comparación del fútbol masculino y femenino, y no tuvo reparos en admitir que no desea cobrar lo mismo que los chicos porque no genera un impacto económico similar.

"Las comparaciones son odiosas. Nosotras simplemente queremos lo nuestro. No queremos cobrar lo mismo, eso no es verdad, no quiero cobrar lo que cobra Vinicius, para nada. Lo único que quiero son unos derechos mínimos para que cuando me retire pueda tener una base", dijo con claridad.

"Ellos tienen muchísimos años de trayectoria. Soy consciente de lo que genero, de lo que hago, y que poco a poco estamos creciendo. Los clubes que tienen respaldo masculino como nosotras con el Real Madrid nos están ayudando a crecer y a tener visibilidad. También en la Selección que somos campeonas de mundo".

Athenea también aseveró que se lleva "muy bien con Florentino" y que "es una persona encantadora".

Además, tiene entre ceja y ceja jugar algún día en el Santiago Bernabéu: "Yo quiero jugar en el Bernabéu. Creo que siempre nos lo merecemos por el hecho de que todos los grandes estadios están abriendo y está habiendo muchísima respuesta".

"Que el mejor estadio del mundo abra para que juegue su sección femenina va a hacer que nosotras peguemos un 'boom' también en cuanto a visibilidad. Va a ser difícil, pero me encantaría que fuera esta temporada. Creo que en el futuro es muy probable que el Real Madrid femenino juegue algún partido en el estadio", concluyó.