El Barça no se escapa de la telaraña del Getafe y saca un empate insuficiente para acechar el liderato de La Liga

Koundé y Araujo no logran rematar el balón en el área pequeña. Reuters

Al conjunto dirigido por Hansi Flick le faltó profundidad en la segunda parte y no fue capaz de abrir el cerrojo defensivo del equipo azulón.

El Barça ha vuelto a las andadas en La Liga y no ha podido hacer buena en el Coliseum la dinámica de resultados que encadenaba en este 2025. Los azulgranas ya suman ocho partidos en donde tan solo han conseguido una victoria. Ante el Getafe, no pasaron del empate. [Así hemos vivido el empate del Barça]

Conscientes de la oportunidad que tenían tras el pinchazo del Atlético de Madrid ante el Leganés, el Barça salió con todo para llevarse los tres puntos de un estadio donde no ganan desde 2019. Bordalás ha hecho del Coliseum un campo que bien puede asemejarse a una visita al dentista: un completo dolor de muelas.

Los de Hansi Flick no encontraron la manera de perforar el férreo planteamiento defensivo del Getafe. Cuando los jugadores llegaban a la frontal del área rival, los espacios se reducían y las opciones de buscar el gol resultaban casi inexistentes. Además, el equipo echó en falta la efectividad que luce en otros partidos.

Lewandowski se lamenta por una ocasión fallada. EFE

En el inicio de partido, el Barça no pudo ofrecer una mejor carta de presentación en el Coliseum. Los de Hansi Flick no tardaron en hacerse los dueños y señores del balón y obligaron al Getafe a estar replegados con las líneas muy juntas. El ataque se abrió por las bandas y en un centro de Raphinha a Lewandowski, apareció providencial Alderete para evitar el remate del polaco.

Era el primer aviso, pero ya no iba a haber otro más. A los nueve minutos Jules Koundé ya puso por delante a su equipo tras aprovechar el error de David Soria al no blocar el balón. Medio gol fue de Pedri. El canario filtró un pase en la poblada frontal del área azulona para el lateral francés. Remató Koundé, paró el portero madrileño, pero no se hizo con el balón y en el rechace el defensa galo abrió el marcador.

David Soria no ataja el balón tras el remate de Koundé. Reuters

Conscientes de la dificultad que tiene llevarse los tres puntos en este estadio, el Barça trató de buscar el segundo, pero al equipo le faltó profundidad. Los jugadores monopolizaron el balón llegando a tener el 80% de la posesión, pero ese dominio de la pelota no se tradujo en ocasiones.

El Getafe se estiró con el paso de los minutos y en su primera llegada al área con peligro se encontró con el gol. Centro de Aleñá a Coba, el canterano azulón armó un gran disparo pero Iñaki Peña sacó una mano providencial para evitar el gol. No lo marcó el extremo del Getafe, pero sí Mauro Arambarri aprovechando el rechace.

Arambarri marca el gol del empate en el partido. EFE

Trató de rehacerse el Barça que tuvo por medio de Lewandowski el 1-2. Centro medido de Gavi al segundo palo, remató el polaco y el balón se paseó por el área pequeña por delante de Araujo y Koundé, pero ninguno se atrevió a rematar.

El intercambio de ocasiones

La segunda parte empezó con un alto ritmo de partido. Un balón en largo de Juan Iglesias dejó a Uche en el área, el mediocentro se la cedió a Djené quien asistió a Arambarri y el remate del autor del gol llegó manso a las manos de Iñaki Peña.

Replicó de inmediato el Barça por medio de Lamine Yamal... por partida doble. En la primera ocasión el internacional con España armó el disparo, pero Alderete lo repelió; mientras que la segunda fue una acción marca de la casa. De fuera hacia dentro atrajo a varios jugadores del Getafe y con el exterior armó el disparo, pero otra vez el central paraguayo taponó lo justo para que el balón no fuera entre los tres palos.

No cesaron en su empeño de buscar el gol los jugadores del Barça. La segunda parte se jugó en el campo de un Getafe que consiguió resistir una y otra vez las embestidas del rival. Además, no renunciaron al contraataque los jugadores azulones por medio de los balones en largo, pero apenas consiguieron inquietar a la zaga culé.

Cuando el Barça llegaba a la frontal del área, los jugadores empezaban a jugar en la baldosa de un azulejo debido a los pocos espacios que dejaban los defensas de un Getafe que no paró de achuchar a los atacantes azulgranas. Frenkie de Jong y Raphinha tuvieron las más claras en los minutos finales, pero David Soria negó el gol al neerlandés, mientras que el remate del brasileño se marchó de nuevo al lateral de la red.

El punto conseguido deja sensaciones muy diferentes entre ambos equipos: mientras el Barça lamenta no haber conseguido aprovechar el pinchazo del Atlético de Madrid y acercarse al liderato; para el Getafe es un punto importantísimo en la lucha por estar fuera del descenso.