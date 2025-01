El independentista Oleguer Presas señala que recibió 'presiones' para ir a la Selección: "Me hicieron pasar por el aro"

Oleguer Presas ha vuelto a hablar de la Selección. El exfutbolista, que se autoreconoce como antifascista e independentista, ha recordado en una entrevista en el programa La Sotana la única ocasión que acudió a una concentración del combinado español. El que fuera jugador del FC Barcelona señala que recibió presiones para ir, ante las que acabó cediendo.

Luis Aragonés era el seleccionador de España por entonces, en 2006, y llamó para una convocatoria al futbolista catalán Oleguer, que había mostrado públicamente su apoyo a la independencia de Cataluña. Dice que se mostró reticente desde el principio, pero la Federación fue tajante. Ante las posibles consecuencias — una importante sanción económica o la suspensión de su licencia federativa—, decidió acudir.

"Es una aberración que te impongan una sanción [por no ir con la Selección]. Fui a esa concentración porque me obligaron. Tenían claro que yo no quería estar allí", afirmó Oleguer en la citada entrevista.

Oleguer, quien debutó con el primer equipo del FC Barcelona en 2002, se consolidó como defensa central y lateral derecho durante varias temporadas. Aunque no era una de las figuras más mediáticas del equipo, su desempeño táctico y su capacidad para adaptarse a diferentes roles le hicieron un hueco en el equipo.

Durante su etapa con los azulgranas, el equipo dirigido por Frank Rijkaard conquistó dos Ligas, una Champions League y dos Supercopas de España.

En la charla con La Sotana, Oleguer compartió también anécdotas de su vida fuera del campo. Una de las historias que más llamó la atención fue la celebración de la Champions en 2006, cuando salió de fiesta junto a Ronaldinho y otros compañeros. No obstante, el exfutbolista destacó que siempre llevó una vida humilde y alejada de los lujos que suelen rodear a los jugadores de élite. "Compartía piso con unos amigos mientras jugaba en el Barça. No por necesidad, sino porque estaba muy bien así", relató.

Una figura independentista

Más conocido por sus ideas políticas que por su desempeño sobre el césped, Oleguer fue siempre una figura singular en el mundo del fútbol. En 2023, se convirtió en un referente para ERC, apoyando una propuesta de ley destinada a eliminar la obligatoriedad de representar a la selección española en todas las disciplinas deportivas.

Oleguer Presas, de espaldas, durante un partido con el FC Barcelona FC Barcelona

La ley buscaba, principalmente, suprimir las sanciones a los deportistas que rechacen estas convocatorias por motivos ideológicos, un tema que el caso de Oleguer ejemplifica perfectamente.

Aunque su tiempo en el Barça concluyó en 2008, cuando firmó con el Ajax de Ámsterdam, Oleguer se ha mantenido en la esfera pública por su firme compromiso con sus convicciones sociales y políticas. Este compromiso le ha convertido en una figura atípica y a menudo controvertida dentro del deporte.