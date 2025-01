Competición sanciona con dos partidos a Vinicius tras su expulsión ante el Valencia: podrá jugar la Supercopa

El Comité de Competición de la RFEF ha decidido sancionar con dos partidos a Vinicius Junior tras su expulsión el pasado viernes ante el Valencia en Mestalla. El Real Madrid respira aliviado ya que la sanción del jugador se tendrá que cumplir en LaLiga, por lo que el brasileño podrá jugar la Supercopa de España.

Soto Grado reflejó en el acta que "Vinicius fue expulsado por golpear a un adversario en la cabeza de manera deliberada, no estando el balón en juego, empleando fuerza no insignificante. Una vez expulsado, dicho jugador tuvo que ser sujetado por los miembros del club y retirado a los vestuarios mientras continuaban sus protestas".

La expulsión de Vinicius generó controversia ya que para Ancelotti la acción se debió sancionar con "tarjeta amarilla", aunque Soto Grado no reflejó en el acta lo que había manifestado con Muñiz Ruiz en el momento de la revisión de la acción: "Agresión con el juego detenido".

Vinicius se exponía a una sanción de cuatro partidos, pero el Comité de Competición se ha ceñido al acta del partido y le ha aplicado una sanción de dos partidos al considerar la acción como "violencia deportiva" y no como agresión, lo que hubiera implicado una sanción mayor que le hubiese impedido disputar la Supercopa de España.

"Dos partidos de suspensión por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido, con multa accesoria en cuantía de 700 euros al club y de 600 euros al infractor, en aplicación del artículo 52. (Artículo:130.2)", reza la resolución del Comité de Competición.

El recurso del Real Madrid

Carlo Ancelotti defendió a su jugador en rueda de prensa tras el encuentro: "Pensamos que no era roja, que eran dos amarillas. Tras la roja el equipo ha sabido reaccionar a la dificultad. Es complicado explicar lo malo que hicimos en la primera parte y lo bien que lo hicimos en la segunda. No podemos mostrar estas dos caras".

Además, afirmó que el club presentará un recurso: "Vamos a recurrir, no creo que haya sanción para él. Pensamos que no era roja. Ha habido un toque de Dimitrievski y luego un empujón de Vini. Creo que con dos amarillas estaba arreglado. Ojalá que pueda jugar el próximo partido", le defendió Ancelotti en rueda de prensa.

El reglamento, en su artículo 10, contempla atenuantes que podrían reducir la sanción. Entre ellas están el "arrepentimiento espontáneo", reflejado en el mensaje de disculpa publicado por Vinicius en sus redes sociales, y la "provocación suficiente" previa a la infracción, como fue el caso con Dimitrievski. Estas circunstancias podrían jugar a favor del jugador para rebajar la duración de su castigo.

Vinicius golpea a Dimitrievski en el partido ante el Valencia en Mestalla. Reuters

A pesar de que los dos partidos de sanción que le han caído a Vinicius no impiden que el brasileño no pueda disputar el partido de semifinales de la Supercopa de España ante el Mallorca, el Real Madrid va a recurrir para reducir ya que considera que Soto Grado no tuvo en cuenta la provocación previa de Dimitrievski.

En su alegación, el Real Madrid resaltó que el jugador se disculpó tras la acción que conllevó su expulsión y además "los insultos racistas graves al jugador en el momento inmediatamente anterior a la expulsión no fueron recogidos en el acta ni motivaron actuación alguna del colegiado del encuentro".