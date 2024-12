El Barcelona solicita a la RFEF una nueva licencia para Dani Olmo y Pau Víctor sin que La Liga le haya dado el visto bueno

El FC Barcelona cerró el 31 de diciembre con un comunicado en el que confirmó la solicitud a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de una nueva licencia para Dani Olmo y Pau Víctor, tras no obtener el respaldo de LaLiga para inscribirlos dentro del plazo establecido.

Sin embargo, LaLiga respondió con su propia declaración, asegurando que el club no ha presentado alternativas válidas que cumplan con la normativa económica. Este cruce de comunicados refleja un enfrentamiento abierto entre ambas instituciones.

Mientras el Barça se muestra optimista respecto a la inscripción de los jugadores, LaLiga emitió un contundente comunicado al cierre del 31 de diciembre.

En él, aseguró que el club no ha presentado "ninguna alternativa" que cumpla con los requisitos del control económico establecidos, lo que imposibilita registrar a cualquier jugador a partir del 2 de enero.

Este mensaje contradice la versión del Barça, que sostiene haber presentado documentación suficiente para justificar los acuerdos económicos necesarios. Además, la entidad azulgrana asegura que su estrategia está respaldada por los ingresos derivados de la cesión de asientos VIP del Spotify Camp Nou, valorados en 100 millones de euros. Sin embargo, LaLiga insiste en que las garantías de pago no son suficientes.

Dani Olmo, con el FC Barcelona Europa Press

Dudas sobre la operación

La estrategia del Barça para inscribir a Olmo y Víctor se basa en una cesión de derechos de explotación de asientos VIP a un fondo qatarí durante los próximos 20 años. Este acuerdo, según el club, debería permitir cumplir con la regla 1:1 del 'fair-play' financiero y garantizar la continuidad de ambos jugadores en la plantilla principal.

No obstante, LaLiga no ha dado luz verde al considerar que el Barça no ha certificado todos los ingresos necesarios. De los dos contratos firmados, solo uno ha sido validado por la patronal, lo que deja en suspenso la operación.

Según fuentes del club citadas por varios medios, esta discrepancia responde a exigencias adicionales impuestas por LaLiga, que no habrían sido necesarias en operaciones similares anteriores.

Intervención de la RFEF

Ante este bloqueo, el Barça optó por solicitar directamente a la RFEF una nueva licencia para Olmo y Víctor, una acción que busca eludir temporalmente los obstáculos impuestos por LaLiga.

En el comunicado emitido, el club desmintió haber solicitado una moratoria y señaló que su petición a la Federación busca modernizar una normativa que considera desfasada.

Este movimiento refleja el creciente enfrentamiento entre el Barcelona y LaLiga. Por un lado, el Barça acusa a la patronal de imponer barreras excesivas; por otro, LaLiga insiste en la necesidad de salvaguardar la sostenibilidad financiera de los clubes bajo su control.

La situación tiene implicaciones significativas para el FC Barcelona. La inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor no solo es crucial para mantener el potencial competitivo del equipo, sino también para estabilizar su capacidad de operar en el mercado de fichajes. Sin embargo, el bloqueo de LaLiga podría generar nuevos retrasos y complicaciones administrativas.

El enfrentamiento también subraya las tensiones estructurales dentro del fútbol español, especialmente en lo que respecta al equilibrio entre los intereses individuales de los clubes y las normativas impuestas por la patronal. Mientras el Barça busca soluciones creativas para mantenerse competitivo, LaLiga se mantiene firme en su compromiso con el cumplimiento de las reglas financieras.

Próximos pasos

Con esta solicitud a la RFEF, la resolución del caso queda en manos de dos entidades: la Federación, que deberá decidir sobre la licencia, y LaLiga, que sigue siendo responsable de tramitar las fichas. A pesar del optimismo del Barça, el comunicado de LaLiga deja claro que la situación está lejos de resolverse.

En el club azulgrana confían en que tanto Dani Olmo como Pau Víctor puedan estar disponibles para la segunda parte de la temporada, apuntando al 3 de enero como una fecha clave para conocer más detalles. Sin embargo, el enfrentamiento público entre ambas instituciones ha añadido una capa de incertidumbre que podría prolongar la resolución del caso.

Por ahora, el futuro de Olmo y Víctor sigue siendo incierto, y la tensión entre el FC Barcelona y LaLiga marca un nuevo capítulo en las relaciones conflictivas entre los grandes clubes y las instituciones del fútbol español.