El motivo por el que Joselu se marchó del Real Madrid: "Decir 'no voy a seguir' ha sido lo más doloroso de mi carrera"

Joselu forma parte de un selecto grupo de jugadores que han hecho historia en el Real Madrid. El delantero fue protagonista con un doblete en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League. Sus goles le dieron el pase al conjunto blanco a una final que a la postre ganarían ante el Borussia Dortmund.

Desde su llegada al Real Madrid, Joselu siempre tuvo un gran idilio con una afición madridista que le vio crecer, ya que jugó en el Castilla. Su papel a lo largo de la temporada fue residual, pero en los momentos más importantes para su equipo apareció.

La temporada de Joselu en el Real Madrid se saldó con 17 goles y tres asistencias en todas las competiciones. Sin embargo, el gallego sorprendió a final de temporada al decidir marcharse del club, "el peor momento de mi carrera".

Joselu estuvo presente este miércoles en El Hormiguero y analizó los éxitos conseguidos con la Selección y el Real Madrid. De hecho, el delantero del Al-Gharafa estuvo presente el martes en el estadio de Lusail viendo a sus antiguos compañeros en el entrenamiento previo a la final de la Copa Intercontinental en la que los blancos se han impuesto al Pachuca mexicano.

"Un momento muy especial. Fue toda una alegría cuando me enteré que iban a jugar allí. Daba la sensación que no me había ido porque estuvieron muy cercanos conmigo. Les he deseado suerte y muy contento porque hoy han conseguido ganar el título", se mostró orgulloso Joselu.

Su periplo en el Real Madrid

Una decisión que pocos entendieron fue su salida del Real Madrid después de haber sido un jugador capital en la consecución de La Liga, la Champions y la Supercopa de España. "Fue uno de los momentos más difíciles de mi carrera, el peor momento sin duda. El hecho de decir 'no' a seguir en el Real Madrid ha sido lo más doloroso, pero ahora estoy feliz por esa decisión, porque me fui en el mejor momento".

Joselu confesó que el motivo por el que decidió salir del Real Madrid fue por los fichajes que había realizado el club: Mbappé y Endrick. A sus 34 años, el jugador todavía quería seguir teniendo minutos y con la llegada de esos dos jugadores, las opciones se limitaban, es por ello por lo que decidió marcharse.

El gallego recordó con especial emoción el partido ante el Bayern Múnich donde marcó los dos goles que le dieron al Real Madrid la clasificación a la final de la Champions. "A nivel futbolístico es el mejor día de mi vida. Uno sueña vivir momentos como ese día. Estaba en el banquillo y confiaba en que podía ser mi momento, estaba convencidísimo en que algo iba a pasar", recuerda feliz.

"El Real Madrid tiene tanta exigencia que cuando metes el primero tienes que ir a por el segundo, pero el segundo sí fue especial porque además lo validó el VAR y ver las caras de los aficionados en el Bernabéu fue lo que más feliz me hizo", rememoró.

Joselu Mato con la camiseta de la selección española de fútbol EFE

A nivel de selecciones, España viene de ganar la UEFA Nations League y la Eurocopa con un papel destacado del exjugador del Real Madrid. Joselu desveló los motivos del éxito del combinado nacional: "La clave fue mezclar a los jóvenes y a los veteranos. De la Fuente consiguió que el grupo fuese una familia y lo reflejábamos en el campo. Al final nos llevábamos tan bien que lo transmitíamos en los terrenos de juego".

Sobre las multas, el delantero desveló una anécdota con los jóvenes: "Si nos pasábamos un minuto teníamos que pagar mil euros y cien por el siguiente. Sin embargo, si ganábamos la Eurocopa nos quitaban las multas y los jóvenes ya alardeaban en el hotel de que se iba a conseguir e iban a evitar pagar nada", concluyó.