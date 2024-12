El dopaje vuelve a manchar al deporte: de la posible sanción ejemplarizante a Mudryk a los que lograron salir impunes

Un nuevo escándalo de dopaje ha salpicado el deporte. A los casos de Jannik Sinner e Iga Swiatek se suma el de Mykhailo Mudryk. El medio ucraniano Tribuna ha hecho público el resultado del test antidopaje al que se sometió el jugador del Chelsea, siendo positivo el resultado. A sus 23 años, el jugador no sólo ha manchado los valores del deporte, sino que también ha dejado señalada su carrera deportiva.

La sustancia ilegal que habría ingerido Mudryk es meldonio, también conocido comomildronato. En el último mes, la participación del jugador del Chelsea ha sido muy escasa. Tras disputar veintidós minutos ante el Arsenal en Stamford Bridge el pasado 10 de noviembre, sólo se le ha vuelto a ver un partido vestido de corto con el conjunto londinense, el 28 de noviembre ante el Heidenheim alemán en la Conference League.

El Chelsea ha justificado su ausencia alegando que se trataba de cuestiones médicas, puesto que Mykhailo Mudryk estaría "enfermo", tal y como reconoció su entrenador, Enzo Maresca. El club londinense ha emitido un comunicado ante la noticia del dopaje de Mudryk en el que defienden al ucraniano: "Mykhailo ha confirmado categóricamente que nunca ha consumido conscientemente ninguna sustancia prohibida".

'The Blues' han descrito la resolución del test como "un resultado adverso en una prueba de orina de rutina. Tanto Mykhailo como el club trabajarán ahora con las autoridades pertinentes para establecer qué ha provocado el resultado adverso".

A finales de octubre, el jugador se sometió a un control antidopaje donde el resultado no ofrecía ninguna duda en la muestra 'A', sin embargo, habrá que esperar unos días hasta conocer el dictamen de la muestra 'B', la decisiva. De confirmarse que Mudryk se ha dopado, sobre el jugador sobrevuela una sanción de cuatro años.

La posible sanción a Mudryk

De acuerdo con el artículo 20.4 del Reglamento Antidopaje de la FIFA, "el periodo de suspensión será de cuatro años si la infracción de la normativa antidopaje está vinculada a una sustancia específica y la FIFA puede demostrar que la infracción de la normativa antidopaje fue intencionada".

"El término intencionado implica que el jugador u otra persona procedió de una determinada manera aun sabiendo que constituía una infracción de la normativa antidopaje o que existía un riesgo significativo de que así fuera, del que hizo caso omiso".

A través de su cuenta de Instagram, Mykhailo Mudryk ha defendido su inocencia: "Puedo confirmar que me han notificado que una muestra que proporcioné a la FA (Federación Inglesa) contenía una sustancia prohibida. Esto ha sido una sorpresa total, ya que nunca he utilizado conscientemente ninguna sustancia prohibida ni he infringido ninguna regla, y estoy trabajando en estrecha colaboración con mi equipo para investigar cómo pudo haber sucedido esto".

"Sé que no he hecho nada malo y tengo la esperanza de volver pronto al campo. No puedo decir nada más ahora debido a la confidencialidad del proceso, pero lo haré tan pronto como pueda", se defendió el jugador ucraniano.

Paul Pogba, en su etapa con el Manchester United Mike Egerton / PA Wire / dpa

Paul Pogba había sido el último futbolista en sufrir las severas sanciones a las que se enfrenta Mudryk si el resultado de la muestra 'B' confirma también el positivo. El Tribunal Antidopaje de Italia sancionó con cuatro años de inhabilitación al francés por dopaje al dar positivo el pasado 20 de agosto de 2023 a la hormona DHEA (dehidroepiandrosterona), aunque él se defendió alegando que había ingerido la sustancia de manera accidental.

Sin embargo, el francés recurrió la sentencia y el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anunció en el mes de octubre la reducción de cuatro años a 18 meses de la sanción al futbolista francés de la Juventus Paul Pogba, al entender que la ingesta de la sustancia por la que dio positivo por testosterona no fue intencionada.

Futbolistas que salieron impunes

El exjugador del Real Madrid y capitán de la selección italiana, Fabio Cannavaro, dio positivo en una test antidopaje en 2009, pero al jugador se le retiraron las acusaciones ya que el positivo provenía de una medicina para la alergia que sufrió tras haber recibido la picadura de una avispa.

El alemán Franz Beckenbauer había sido otro de los jugadores que se había inyectado "vitaminas" durante su carrera profesional tal y como él mismo reconoció en una entrevista concedida en 2013.

El 5 de octubre de 2017 será una fecha que nunca se le olvidará a Paolo Guerrero. El delantero peruano dio positivo por metabolito de la cocaína benzoilecgonina. El jugador argumentó que había sido por consumir té de coca por lo que le quitaron la sanción.