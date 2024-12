Vinicius Jr. gana el premio The Best FIFA 2024 al mejor futbolista del mundo

Vinicius Junior ha sido nombrado como el mejor jugador del mundo la temporada pasada. Así lo ha decidido la FIFA en la gala celebrada en Doha, donde se encuentra el Real Madrid antes de jugar el partido de la Copa Intercontinental contra el Pachuca mexicano. El brasileño ha asistido a la gala para recibir el premio The Best en manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

A diferencia del Balón de Oro organizado por France Football en colaboración con UEFA, en esta ocasión no ha saltado la sorpresa en el premio entregado por la FIFA. Vinicius Junior se ha alzado con el The Best después de una temporada en la que ha ganado La Liga, la Champions y la Supercopa de España con el Real Madrid. El brasileño fue uno de los componentes de la plantilla más destacados: 24 goles y nueve asistencias, el jugador que más generó en la parcela ofensiva.

Vinicius ha cogido el relevo de Leo Messi, último ganador del The Best, y se ha alzado con el premio por primera vez en su carrera. A sus 24 años, es el primer galardón importante en el plano individual que gana el brasileño después de haberse quedado a las puertas de levantar el Balón de Oro, donde terminó en segunda posición.

Vini Jr is #TheBest FIFA Men's Player 2024! 🏆 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 17, 2024

El brasileño se ha impuesto a jugadores como Rodri, Kroos, Mbappé e incluso Leo Messi. El argentino ha estado nominado tras su primera temporada en el Inter Miami donde terminó con once goles y cinco asistencias. El exjugador del Barça es quien más veces ha recibido este galardón (3), por encima de Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski, quienes culminan el podio con dos premios The Best.

Vinicius se convierte así en el primer jugador brasileño en ganar el premio The Best al mejor jugador del mundo. El extremo del Real Madrid se une al selecto grupo de la canarinha que han recibido el premio al mejor jugador del mundo como Kaká, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, aunque ellos recibieron el Balón de Oro.

El éxito del Real Madrid

La temporada 23-24 forma parte de una de las mejores campañas del Real Madrid tras ganar La Liga, la Champions y la Supercopa de España. En la gala del Balón de Oro, el club presidido por Florentino Pérez fue nombrado el mejor club del mundo y Ancelotti fue reconocido como el mejor entrenador del año.

La temporada que realizó el conjunto blanco provocó que hasta cinco jugadores de la plantilla que tenían el equipo el año pasado formen parte del mejor XI de FIFPro. Tras la votación de 28.000 profesionales, el sindicato mundial que representa a los jugadores eligió a Carvajal, Rüdiger, Kroos, Bellingham y Vinicius como parte del mejor once.

Además, en esta gala The Best, el Real Madrid ha contado con las nominaciones de Carvajal, Valverde, Vinicius, Bellingham, Kroos, Lunin y Kylian Mbappé, tras su temporada en el PSG y en la selección francesa. El club blanco es quien ha tenido más jugadores nominados en la gala.