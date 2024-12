Bernd Reichart, CEO de A22: "Las mejores ligas podrán tener hasta 10 equipos en la Superliga entre las cuatro competiciones"

La Superliga ha hecho formal su petición a FIFA y UEFA de ser reconocida como competición. Esta, además, se llamará Liga UNIFY. La propuesta mantiene muchos elementos claves de la anunciada en diciembre de 2023, pero tiene modificaciones claves. El acceso a las cuatro divisiones que la conformarán será anual y en base al rendimiento en las ligas nacionales.

Bernd Reichart, CEO de A22, la promotora de la Liga UNIFY, mantuvo una conversación con los medios en la que amplió detalles del anuncio dado en la mañana del martes. "Es nuestro paso lógico para mejorar el fútbol europeo. Pedimos a la UEFA que se adhiera a lo que ahora es ley. Esperamos cooperación y respeto mutuo. El TJUE ha hablado claro. Hasta la sentencia, seguíamos teniendo puntos ciegos en partes del territorio UEFA, pero a partir de ahí las cosas han sido más fáciles y más fluidas. Tenemos una idea muy clara de lo que será atractivo para todo el colectivo del fútbol", explicó.

"Hay consenso en que el fútbol necesita un cambio y hay insatisfacción con el sistema actual", prosiguió. "En los clubes y en las ligas, hay un amplio apoyo a que la clasificación anual ha de salir de las ligas nacionales. Respondemos a las demandas de los aficionados y la plataforma Unify conectará a todos ellos con los clubes", señaló Reichart.

En sus explicaciones del formato, el CEO de A22 detalló más sobre el acceso de los clubes a la Liga UNIFY. Habrá una lista de países según su coeficiente, que será el que asigne el número de clasificados para cada nación. "Las mejores ligas podrán tener un máximo de 10 equipos entre las cuatro divisiones: tres en la Liga Star, dos en la Gold, tres en la Blue y dos en la Union", reveló.

Hizo hincapié en que han escuchado a los clubes y que cada vez son más los que quieren ser representados. Por eso se pasó a dar espacio a más respecto al formato primigenio —que era una liga cerrada—. "De 108 equipos en el sistema actual pasamos a 96, y reflejamos el interés que tenemos en todos los clubes. Las conversaciones han sido abiertas y constructivas desde el fallo del TJUE. Algunos responsables de las ligas también han contribuido. No es tanto un cambio de formato sino de acceso. Habrá muchos ejecutivos de ligas que se verán satisfechos con esto. Siempre hemos intentado buscar el máximo consenso".

Formato de la Liga Unify masculina

Reichart habló de los cambios que ha ido teniendo el proyecto a lo largo del tiempo y las dudas que muchos hayan ido pudiendo tener: "Hubiera sido más fácil si en el lanzamiento y sucesivos se hubiera podido hacer en un ambiente más abierto y no bajo amenazas. Hemos podido recoger las opiniones de una amplia representación del fútbol europeo, y este es un proyecto de clubes para clubes. Una vez se reúnan los 96 clubes y quieran hacer modificaciones, se hará. Este formato seguirá optimizándose". Es decir, que seguirá habiendo cambios si las conversaciones entre los clubes llevan a ello.

No se han dado nombres concretos de clubes que apoyan a la Superliga —ahora Liga UNIFY— y tiene un sencillo porqué: "Los clubes juegan actualmente competiciones de la UEFA y no tienen la voluntad de causar irritaciones dentro del monopolio actual. Una vez seamos reconocidos será más fácil para ellos. Queremos convencer a todos". "No habrá clubes fijos. Todos se tienen que clasificar por rendimiento en la liga doméstica del año anterior o siendo campeones de cada división de la Liga", volvió a aclarar.

Sobre plazos, el gran tema del que esperan conocer más los aficionados, Reichart declaró que, primero, "la UEFA dice en sus estatutos que ella tiene que autorizar cada propuesta". "El plazo lógico para la plataforma UNIFY es de varios meses para cumplir con lo que se merecen los aficionados. Antes de eso no arrancaremos porque es un eje de nuestro proyecto", señaló.

¿Será en 2025? "La temporada 2025/26 sería muy temprano. No lo quiero descartar, pero el año que viene, tal y como lo vemos ahora, me parece demasiado ambicioso. Estamos hablando con el número de clubes suficiente para cumplir con ese diseño de competición", explicó. La Liga UNIFY es una realidad.