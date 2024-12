Quién es quién en la carrera por la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol

La Federación Española de Fútbol espera a su nuevo presidente. Será el próximo 16 de diciembre cuando se decida el sucesor de Pedro Rocha entre los tres únicos candidatos: Rafael Louzán, Sergio Merchán y Salvador Gomar.

Ellos fueron los únicos en presentar los avales necesarios para optar al cargo, algo que finalmente no consiguió Juanma Morales, quien había sonado con mucha fuerza en las últimas semanas.

Queda por lo tanto una lucha de tres en busca de elegir una figura que sea capaz de cerrar la crisis institucional que arrastra la RFEF desde el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en agosto de 2023.

Cada asambleísta votará a los aspirantes. En primera vuelta, el ganador necesita mayoría absoluta. En segunda, con mayoría simple bastaría. Además, en esta segunda ronda ya solo participarían los dos más votados en la primera. Sin embargo, todavía quedan varios asuntos por resolver antes de la elección del nuevo inquilino del sillón presidencial de la Federación.

La incógnita con Rafael Louzán

El primero de los tres candidatos a convertirse en nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol es Rafael Louzán. El presidente de la Federación Gallega, eso sí, parece tener muy pocas opciones fruto de su pasado.

En mayo de 2022 Louzán inhabilitado para ocupar cargos públicos durante siete años por prevaricación y fraude en la reforma de un campo de fútbol en Moraña durante su presidencia de la Diputación de Pontevedra y el Partido Popular.

Los estatutos de la RFEF recogen que un inhabilitado para ocupar un cargo público no puede ocupar ningún cargo en la institución, si bien Louzán defiende ante sus defensores que ese veto no es aplicable mientras la pena no sea firme.

a inhabilitación sería firme si el Supremo desestima el recurso de casación que se verá el 5 de febrero, lo que le obligaría de inmediato, y sin espacio para la duda, a dejar cualquier cargo en la RFEF. La resolución del Alto Tribunal, no obstante, no tiene por qué adoptarse ese mismo día.

La alternativa de Sergio Merchán

Ante las dudas jurídicas que reviste su candidatura, y el desgaste de imagen para la RFEF que supondría un nuevo revés administrativo o judicial, los barones federativos están pergeñando un plan b al propio Louzán.

Este pasa por presentar la candidatura del presidente de la Federación Extremeña, Sergio Merchán, que accedió a dicho cargo tras asumir su predecesor Pedro Rocha el mando de la Federación.

Sergio Merchán, presidente de la Federación Extremeña de Fútbol. EUROPA PRESS

Ligado al fútbol desde edad temprana, Sergio Merchán, nacido en Almendralejo en 1983, militó como jugador en las filas de varios equipos de la región como Extremadura, Atlético San José, Club San Roque Promesas o UD Fuente de Cantos.

Al cabo de unos años, inició una nueva andadura en la disciplina del fútbol sala como jugador y posteriormente entrenador del AD Almendralejo y llegó incluso a ser seleccionador extremeño en varias categorías, hasta que comenzó su etapa como miembro de la junta directiva de la Federación en 2013 como secretario general de Rocha.

La situación de Salvador Gomar

En el otro frente estará Salvador Gomar, presidente de la Federación Valenciana. Una sorpresa de última hora ya que en principio había decidido no presentarse a las elecciones. Finalmente, logró 26 apoyos y cumplió los requisitos para ser uno de los candidatos.

Gomar es miembro de la Junta Directiva de la RFEF desde diciembre de 2018, presidente de la Liga de Fútbol Aficionado de la RFEF, miembro del Comité Ejecutivo de Fútbol Playa de la RFEF y miembro del Comité de Fútbol Femenino. Su padre, Salva Gomar Asturiano, fue uno de los dirigentes más importantes del Valencia CF de finales de los 70 y principios de los 80.

En el aspecto profesional, es abogado y tiene un currículum extenso en la gestión de entidades deportivas. Fue secretario fundador de la Asociación Española de Agentes de Futbolistas, donde estuvo 12 años, desde su creación. También dirigió los cursos y exámenes de la licencia de Agentes de Jugadores de la RFEF. Además, fue delegado social del Valencia Mestalla durante 10 temporadas, donde ejerció también como asesor jurídico de todas las categorías inferiores del Valencia CF.

Antes de convertirse en presidente de la Federación Valenciana estuvo tres años de Secretario General de la misma, pero ostenta el mando desde 2018. Ahora busca un nuevo paso en su carrera y ponerse al mando del fútbol español.