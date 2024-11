Una bacteria retira a los 19 años a Marc Cucalón, la joya de Arbeloa en el Real Madrid

Marc Cucalón, centrocampista de 19 años y una de las grandes promesas de La Fábrica del Real Madrid, ha anunciado su retirada del fútbol profesional tras una odisea médica que se prolongó durante 796 días. Una grave lesión de rodilla, que sufrió el 6 de septiembre de 2022 durante un partido de la Youth League, fue el inicio de un calvario que terminó abruptamente su sueño futbolístico.

En una emotiva carta de despedida, Cucalón agradeció el apoyo de todos aquellos que lo han acompañado en su carrera y especialmente en estos últimos dos años de luchas y desafíos: "No sabía cómo empezar esta carta. Así que lo haré dando las GRACIAS a todos. De corazón. Por todo el apoyo que me habéis brindado durante todo este tiempo".

La historia de su lesión comenzó con una entrada de un defensa rival en un partido disputado en Glasgow. La jugada resultó en la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha, una lesión complicada pero en teoría con un pronóstico de recuperación de unos nueve meses. Sin embargo, durante la operación una bacteria se instaló en el cartílago de su rodilla y causó una infección persistente, un contratiempo raro pero devastador que impidió su recuperación total.

"Mi vida cambió por completo aquel 6 de septiembre de 2022", recordó Cucalón. Pese a los esfuerzos por regresar al campo, las complicaciones fueron numerosas y, finalmente, las secuelas físicas y los consejos médicos lo obligaron a tomar una decisión final. "Tras varias complicaciones, esa lesión me ha obligado a tomar la dura decisión de decir ADIÓS al fútbol, al menos de la manera en la que siempre lo había soñado", expresó en su mensaje.

El centrocampista aragonés ha sido capitán del Juvenil A bajo la dirección de Álvaro Arbeloa, liderando a un equipo que alcanzó notables logros en competiciones como la Liga, la Copa y la Copa de Campeones. Comparado con Xabi Alonso por su habilidad para orquestar el juego desde la 'sala de máquinas' del mediocampo, Cucalón tenía un futuro brillante en el Real Madrid. Entre compañeros como Nico Paz, Gonzalo y Manuel Ángel, Marc destacaba no solo por sus cualidades futbolísticas, sino por su liderazgo y madurez en el campo.

Arbeloa, quien ha acompañado de cerca la trayectoria de Marc, compartió su tristeza por esta situación: "No sabes cuántas veces me viene a la cabeza aquel partido. Me cuesta no pensar en el enorme jugador que ibas (ya lo eras) a ser, pero hay que mirar siempre hacia adelante".

Un calvario de 796 días

Durante su proceso de recuperación, Marc contó con el apoyo de figuras importantes del club. En los momentos más difíciles, fue visitado por Arbeloa en el hospital, quien le transmitió fuerzas para afrontar la recuperación. "Fue un palo durísimo. Noté un 'clac' y ya pensé que podía ser algo grave. Cuando peor estaba, ingresado en el hospital, el míster vino a verme y me dio la fuerza necesaria para seguir adelante. Le estaré toda la vida agradecido", relató en un documental del club.

También recibió el respaldo de estrellas del primer equipo como Toni Kroos, quien le regaló su camiseta durante el viaje de vuelta de aquel fatídico partido en Glasgow. Además, su cuenta en redes sociales recoge imágenes junto a otros referentes, como Luka Modric y el presidente Florentino Pérez, además de recuerdos de su paso por las categorías inferiores del Zaragoza, club del que salió en 2016 para unirse a la cantera del Real Madrid.

A pesar del dolor y el sacrificio, Marc ha encontrado fortaleza y optimismo para afrontar el futuro. En su carta final se despidió del Real Madrid y de su carrera como futbolista profesional con una notable entereza: "No me malinterpretéis: esto para nada es una despedida triste. Después de todo, he sido un auténtico privilegiado". Además, expresó el profundo orgullo de haber representado al "mejor club del mundo", un lugar donde, en sus palabras, aprendió a levantarse frente a cada obstáculo, lecciones que llevará consigo en la nueva etapa que comienza.

En sus líneas finales, agradeció al Real Madrid, a sus amigos y, sobre todo, a su familia, por el apoyo incondicional que le han brindado. "Gracias, Real Madrid, por no soltarme la mano nunca. Y gracias a todas las personas que me han apoyado desde el primer momento". Para Marc Cucalón, esta despedida marca el cierre de un capítulo y el inicio de otro, que asume con la misma ilusión y dedicación con la que defendió los colores del club.