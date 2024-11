Un Barça sin fisuras visita el Reale Arena, uno de sus estadios fetiche, para enfrentarse a la Real Sociedad en horas bajas

Hacía un tiempo que el Barça tenía marcado en el calendario el partido en Anoeta como un escenario donde se dejarían puntos en la pelea por el título de liga. Durante diez años el conjunto azulgrana no ganó en el feudo de la Real Sociedad. Los txuri-urdines hicieron de su estadio un fortín ante el Barça.

Desde el 5 de mayo de 2007 hasta el 19 de enero de 2017, el Barça cosechó cinco derrotas y tres empates, Anoeta era un estadio maldito para los azulgranas. Sin embargo, ahora se ha convertido en un estadio fetiche tras encadenar siete años sin perder: seis victorias y dos empates en los últimos partidos.

Desde la llegada de Hansi Flick al banquillo azulgrana, los culés están en estado de gracia. Con el alemán tan sólo han perdido dos partidos de los 16 que se han disputado hasta el momento, los 14 restantes se cuentan por victorias.

En liga lideran la clasificación y aventajan al Real Madrid en seis puntos (aunque los blancos tendrán un partido menos al final de la jornada), mientras que en Champions son sextos en la fase de liga, es decir, estarían clasificados de forma directa para los octavos de final.

El alemán ha hecho del Barça un equipo muy difícil de batir y muy difícil de parar. Los números en ataque hablan por sí solos: 55 goles en 16 partidos, es decir, una media de 3,43 goles por partido. Lewandowski está viviendo una segunda juventud, mientras que Raphinha y Lamine Yamal están alcanzando su mejor versión bajo las órdenes del alemán.

Los jugadores del Barça celebran el gol de Fermín López en la victoria ante el Estrella Roja. Reuters

Sin embargo, a Flick no le agradan tantos elogios. De hecho, no le gustan las comparaciones con su antecesor, Xavi Hernández. "Comparar mi trabajo con el suyo no es justo. Son dos situaciones distintas y siempre tengo mucho respeto por Xavi porque fue un gran jugador y es un gran entrenador", respondió a las palabras de Henry sobre el Barça de Flick y no de Xavi.

A pesar de la situación en la que llega el equipo donostiarra, el técnico alemán no se fía de un equipo que tiene un estilo que le gusta mucho. "La Real Sociedad sabe cómo presionar. Es importante jugar con confianza y tener la posesión de la pelota. Tenemos que tender la posesión, recuperar rápido, crear oportunidad y aprovecharlas", concluyó Flick en la rueda de prensa previa al partido.

"Es una gozada ver al Barça"

Si a Hansi Flick le gusta el estilo de juego de la Real Sociedad, a Imanol Alguacil no iba a ser menos con el juego que plantea su homólogo. "Es una auténtica pasada, habla muy bien de este equipo y este entrenador. La verdad es que es una gozada ver jugar al Barcelona", admitía el técnico vasco en rueda de prensa.

El entrenador de la Real Sociedad se mostró optimista de cara al partido ya que considera que, de llevarse los tres puntos, el equipo se puede reivindicar. El inicio de temporada del equipo txuri-urdin no ha sido el esperado y se sitúan en mitad de la tabla a cuatro puntos de Europa, por lo que necesitan los puntos para no descolgarse de la pelea.

Alineaciones probables

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Pacheco, Javi López; Zubimendi, Sučić, Brais Méndez, Takefusa Kubo, Sergio Gómez; y Mikel Oyarzabal.

Barça: Iñaki Peña; Koundé, Inigo Martínez, Gerard Martín, Alejandro Balde; Marc Casadó, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Raphinha.

Árbitro: Cuadra Fernández

Estadio: Reale Arena